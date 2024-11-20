Aralık'ta faiz indirimi beklenmeli mi? Mahfi Eğilmez açıkladı

Ekonomist Mahfi Eğilmez, CNBC-e'de katıldığı canlı yayında Merkez Bankası'nın faiz politikası, asgari ücret zammı ve küresel ekonomik gelişmelerle ilgili dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Eğilmez, Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili olarak, "Yarını pas geçer, aralıkta da faiz indirimini çok olası görmüyorum. Enflasyon yılı yüzde 44-45 seviyelerinde kapatacak gibi görünüyor. Ocakta faiz indirimi ihtimali daha yüksek olabilir. Ancak reel sektörün yaşadığı sıkışıklık, özellikle küçük işletmelerin durumunu göz önünde bulundurmalıyız. Maliye politikası şu an para politikasına destek olmuyor" ifadelerini kullandı.

"Kaybedilen satın alma gücü iade edilmeli"

Asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Eğilmez, "Kaybedilen satın alma gücü iade edilmeli. Yüzde 50'lik bir kayıp söz konusu, bu da 8 bin 500 TL civarına denk geliyor. Bu miktar iade edilmeli ama üzerine ek bir zam yapılmadan, sabit tutulmalı" şeklinde konuştu.

G20 ve Trump’ın kabinesi

Eğilmez, G20 zirvesinden çıkan kararları ise "temenniden öteye gitmeyen öneriler" olarak nitelendirdi. Eğilmez Trump’ın yeni kabinesiyle ilgili olarak ise "Tartışmalı ve şahin isimlerle dolu bir ekip oluşturuyor. Nasıl kararlar alacaklarını merak ediyorum" dedi.

"Bitcoin’e tüm servetinizi yatırmayın"

Kripto paralar ve Trump etkisi üzerine konuşan Eğilmez, "Bitcoin Trump sonrası büyük bir yükseliş yaşadı ve 95 bin dolar seviyesine kadar çıktı. Ancak Trump’ın görüş değiştirerek düşüşe neden olma ihtimali de var. O yüzden yatırımcılar dikkatli olmalı. Bütün servetinizi bitcoine yatırmak riskli bir strateji olur" uyarısında bulundu.