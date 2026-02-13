Aralıkta kümes hayvancılığı zirve yaptı: Tavuk eti 254 bin tonu, yumurta 1,86 milyarı aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025 dönemine ilişkin Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini yayımladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 253 bin 993 ton, tavuk yumurtası üretimi ise 1 milyar 860 milyon 594 bin adet olarak gerçekleşti.

Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre; tavuk yumurtası üretimi yüzde 10,2 arttı. Kesilen tavuk sayısı yüzde 9,1 yükselirken tavuk eti üretimi yüzde 7,1 artış kaydetti.

Yıl geneline bakıldığında yumurtada düşüş yaşandı

2025 Ocak-Aralık dönemini kapsayan 12 aylık verilere göre ise üretim kalemlerinde farklı bir tablo ortaya çıktı. Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla; tavuk yumurtası üretimi yüzde 6,0 azaldı. Kesilen tavuk sayısı yüzde 9,8 artarken tavuk eti üretimi yüzde 11,3 yükseldi.

Böylece 2025 yılı genelinde tavuk eti üretiminde çift haneli artış kaydedilirken, yumurta üretimindeki yıllık kıyaslamada gerileme dikkat çekti.