Google Haberler

Aralıkta kümes hayvancılığı zirve yaptı: Tavuk eti 254 bin tonu, yumurta 1,86 milyarı aştı

TÜİK verilerine göre, aralıkta kümes hayvancılığı üretimi hız kazandı. Tavuk eti üretimi 253 bin 993 tona, yumurta üretimi ise 1,86 milyar adede ulaşırken; yıllık bazda hem kesilen tavuk sayısında hem de et üretiminde artış kaydedildi. Ancak yıl genelinde yumurta üretimindeki düşüş yaşandı.

Mutluhan Yıldız
Aralıkta kümes hayvancılığı zirve yaptı: Tavuk eti 254 bin tonu, yumurta 1,86 milyarı aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025 dönemine ilişkin Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini yayımladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 253 bin 993 ton, tavuk yumurtası üretimi ise 1 milyar 860 milyon 594 bin adet olarak gerçekleşti.

Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre; tavuk yumurtası üretimi yüzde 10,2 arttı. Kesilen tavuk sayısı yüzde 9,1 yükselirken tavuk eti üretimi yüzde 7,1 artış kaydetti. 

Aralıkta kümes hayvancılığı zirve yaptı: Tavuk eti 254 bin tonu, yumurta 1,86 milyarı aştı - Resim : 1

Yıl geneline bakıldığında yumurtada düşüş yaşandı

2025 Ocak-Aralık dönemini kapsayan 12 aylık verilere göre ise üretim kalemlerinde farklı bir tablo ortaya çıktı. Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla; tavuk yumurtası üretimi yüzde 6,0 azaldı. Kesilen tavuk sayısı yüzde 9,8 artarken tavuk eti üretimi yüzde 11,3 yükseldi.

Aralıkta kümes hayvancılığı zirve yaptı: Tavuk eti 254 bin tonu, yumurta 1,86 milyarı aştı - Resim : 2

Böylece 2025 yılı genelinde tavuk eti üretiminde çift haneli artış kaydedilirken, yumurta üretimindeki yıllık kıyaslamada gerileme dikkat çekti.

Sütte 2025 tablosu: Toplama geriledi, ayran ve yoğurt üretimi rekor kırdıSütte 2025 tablosu: Toplama geriledi, ayran ve yoğurt üretimi rekor kırdıEkonomi
Çok Okunanlar