Aran: Girişimcilere özel şube açtık

İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nde düzenlenen açılış törenine katılan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, girişimciliğin emek, risk almayı ve bir hayale sahip olmayı gerektiren özel bir alan olduğunu söyledi. Genç girişimcilere “yaptıkları girişimden para kazanmayı değil o girişimle neyi değiştirmek ve başarmak istediklerini hayal etmeleri” tavsiyesinde bulunan Aran, şöyle konuştu:

“Girişimcilik programlarımızı ülkemizin ihtiyaç duyduğu farklı dikeylere göre artırdık. Tarımda bir girişimcilik programı başlattık. Girişimlerimizin ihtiyaçlarını gördükten sonra yurt dışında yatırım turlarına çıkardık, Silikon Vadisi'ndeki ofisimize götürdük. İnandığımız fikirlere yatırım yapabilmek için kendi girişim sermayesi yatırım fonumuzu kurduk. İş Bankası’nın yarattığı ekosistemde müşterisiyle, tedarikçisiyle birlikte erişim imkanı sunmak adına da girişimcilik merkezindeki şubelerimizi hayata geçiriyoruz. Girişimcilerimizin hayaline ulaşmasına yardımcı olacak şekilde İş Bankası’nın gücünü girişimcilerimize vakfetmek için buradayız.”