Arap turistlerin gözdesiydi... Trabzon truzimde kan kaybetti

Trabzon'da her yıl artan yabancı turist sayısı bu yıl azaldı. Körfez ülkelerinden gelen turistlerin uğrak yeri haline gelen Trabzon'da bu yıl beklenen artış yakalanamadı. 2024 Ocak ve Eylül ayları arasında Suudi Arabistan'dan 322 bin 34 kişinin konakladığı Trabzon'u 47 bin 682 kişi ile Umman, 33 bin 223 kişi ile İran, 30 bin 595 kişi ile Irak takip etti.

En çok Suudi Arabitanlı turistler geldi

Trabzon'u en çok ziyaret eden ilk 15 ülke arasında Suudi Arabistan, İran, Irak, Azerbaycan ve Almanya ülkelerinden gelen turist sayısında artış yaşanırken, Umman, Kuveyt, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Gürcistan, Bahreyn, İsrail, Rusya, Katar ve Mısır ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısında azalış gözlendi. En çok ziyaretçi azalışının yaşandığı ülke İsrail olurken, en çok artışın yaşandığı ülke ise Azerbaycan oldu.

163 farklı ülkeden ziyaretçi

163 farklı ülkeden ziyaretçilerin geldiği Trabzon'u 9 aylık turizminde 515 bin 627 yerli turist ve 648 bin 510 yabancı turist gezdi. Ocak ve Eylül ayları arasında Körfez ülkelerinden 507 bin 662, Asya ülkelerinden 87 bin 668, Avrupa ülkelerinden 27 bin 999, Afrika ülkelerinden 9 bin 732, Amerika'dan 3 bin 446, Avustralya'dan 986, Kuzey Amerika'dan 237 ve Güney Amerika'dan 8 kişi ziyaret etti.

Öte yandan 2024 yılının 9 aylık döneminde turizm işletme belgeli tesisler yüzde 41,67 artarak 153'e yükseldi.

Uçak sefer sayısı azaldı

2024 yılının 9 aylık dönemindeki dış hat verilerinde ise gelen uçak sayısında yüzde 10,02 oranında azalış yaşandı.

Tek artış kruvaziyer turizminde yaşandı

Kruvaziyer turizminde ise 2024 yılının ilk 9 ayında artış yaşandı. 2023 yılında 12 kruvaziyer gemisinin geldiği Trabzon'a bu yıl 18 sefer düzenlendi. Gelen yabancı turist sayında ise yüzde 153,93'lük artış yaşandı. Geçen yıl 8 bin 517 turistin gezdiği Trabzon'u bu yıl 21 bin 517 turist ziyaret etti.

Trabzon'u ziyaret eden turistlerin kentte geçirdikleri ortalama sürenin 8.5 gün olduğu öğrenilirken, bu sürenin yarısının Uzungöl ve kırsalda bulunan tesislerde geçirildiği tespit edildi.



