Arap yatırımcılar Türk şirketleriyle buluştu

Murat KÜÇÜK

TurabExpo tarafından 25 - 27 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen etkinlikte aynı zamanda 15. Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı, 5. Türk-Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı, 4. Türk-Arap Otel, Kafe, Pastane Ekipmanları, Ağırlama, Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı da gerçekleştirildi. Dünya’ya özel açıklamalarda bulunan Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) Genel Başkanı ve Tunus İzmir Fahri Konsolosu Sabuhi Attar, şunları söyledi:

“TÜRAP, Türk ve Arap ülkeleri arasında ekonomik işbirliği artırmak amacıyla kuruldu. Ticaret, sanayi yatırım, sağlık ve turizm gibi birçok alanda işbirlikleri gerçekleştiriyoruz ve ülke ekonomilerine katkı sağlıyoruz. Pandemi şartlarında olmamıza rağmen 15’ten fazla Arap ülkesinden binden fazla iş insanı ve yatırımcıyı Türkiye’de misafir ettik. 250’den fazla Türk şirketiyle onları bir araya getirdik. Bunun yanı sıra TÜRAP’ın 50 bin üyesine, dolaylı olarak 100 bin Arap yatırımcıya, farklı sektörlerdeki danışmanlarımız aracılığıyla Türkiye hakkında bilgi akışı sağlıyoruz. Farklı ülkelerden 30’a yakın ticaret odası başkanının katılımı, etkinliğin gücünü gösteriyor. Amacımız salgın döneminde azalan ticaret hacmini büyütmek ve karşılıklı olarak yatırımları artırmak”

“22 Arap ülkesiyle 50 milyar dolarlık ticaret hacmi vardı”

Yatırımcılara her konuda destek sağladıklarını belirten Sabuhi Attar, “Özel talep gelmesi halinde Türkiye’de görüşülen şirketi detaylı inceleyerek yatırımcıyı bilgilendiriyoruz. Bu süreçte hem dışardan uzman desteği alıyoruz hem de TÜRAP bünyesindeki uzmanlarımız konuya özel olarak çalışıyor. Kendi ekiplerimiz tek tek ülkeler üzerine uzmanlaşıyor ve yatırımcıya tüm süreç boyunca destek sağlıyor. Türk firmalarına da yatırım yapmak istediği ülke hakkında bilgi veriyor ve yatırımcıyı doğru kişilerle bir araya getiriyoruz. Pandemi öncesinde Türkiye ile 22 Arap ülkesi arasında yaklaşık 50 milyar dolarlık ticaret hacmi ve yatırım vardı. Bu seviyelere tekrar ulaşmalıyız. Arap ülkelerinin ithalatı yüzde 80 seviyelerinde olmasına rağmen Türkiye’nin payı yüzde 5’i civarında. Karşılıklı fayda için bunu artırmalıyız” dedi.

Gelen yatırımcılara sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen Attar, yanlış kişilerle görüşen yatırımcıların hem sermayesini hem de ülkeye olan güvenini kaybettiğinin de altını çizdi.