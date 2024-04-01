Araştırma: Martta yoksulluk sınırı 55 bin liraya yaklaştı

TÜRK-İŞ Konfederasyonu, açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin araştırmasını mart ayı sonuçlarını web sitesinden yayınladı.

Buna göre mart ayında Ankara’da yaşayan dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 16 bin 792 liraya çıktı.

Giyim, konut, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi masraflar da katılarak hesaplanan yoksulluk sınırı ise 54 bin 700 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 21 bin 831 liraya çıktı.

Son 12 aylık mutfak enflasyonu yüzde 75 olurken, marttaki artış yüzde 3,29'u buldu.