Araştırma sonuçları ortaya koydu: Türkiye'de ne kadar yastık altı altın bulunuyor?

Altın fiyatlarının rekor üzerine rekor kırmasıyla vatandaşın altına yönelimi artarken Türkiye'de yastık altında bulunan altın miktarı da artıyor.

Son olarak QNB-Finansbank araştırmacıları tarafından yapılan araştırmada Türkiye’de altın stokunun 4 bin 210 ton olduğu tahmin edildi. 4210 ton altının toplam değeri ise 520 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Ne kadar yastık altı altın bulunuyor?

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara'nın sosyal medya hesabı x üzerinden paylaştığı araştırma sonucuna göre 520 milyar dolar değerindeki altınların 363 milyar doları yastık altında tutuluyor.

Ekonomi yönetimi tarafından yakından takip edilen yastık altı birikimlerin sisteme kazandırılması amaçlanıyor.

Tasarrufta ilk tercih yastık altı altın

ING Türkiye’nin 2025 ikinci çeyrek araştırmasına göre de tasarrufu sahipliği oranı yüzde 54 seviyesinde gerçekleşirken tasarrufta ilk tercihin yastık altı altın olduğu görüldü.

Araştırma sonuçlarına göre tasarruf araçları tercihlerinde yastık altı altın yüzde 35'le ilk sırada, yastık altı lira/döviz nakit yüzde 28'le ikinci sırada yer aldı. Söz konusu araçları yüzde 21'le lira vadeli hesap, yüzde 19'la hisse senedi/borsa ve yüzde 18 oranıyla altın veya değerli taş/metal hesapları takip etti.