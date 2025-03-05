Araştırma: Türkiye'nin en önemli gündemi 'ekonomi'

Pazar ve kamuoyu araştırmaları merkezi Aksoy Araştırma'nın yaptığı bir çalışmada Türkiye'nin en önemli gündeminin ekonomi olduğu belirlendi.

Aksoy Araştırma, "Türkiye Monitörü 2025 Yılı Mart 1. Hafta Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı.

Araştırmada katılımcılara, "Sizce, Türkiye'nin en önemli gündemi nedir?" sorusunu soruldu. Katılımcıların yüzde 56,2'si en önemli gündemin ekonomi olduğunu kaydetti.

Diğer sonuçlar

Araştırmaya katılanların yüzde 16'sı Türkiye'nin en önemli gündeminin hukuk olduğunu söyledi.

Yüzde 7'si aynı soruya terör cevabını verirken; yüzde 5,5'i eğitim dedi.

Yüzde 3,7'si Türkiye'nin en önemli gündeminin deprem olduğunu ifade etti.

Araştırma sonucunda şu sıralama ortaya çıktı:

- Ekonomi: Yüzde 56



- Hukuk: Yüzde 16



- Terör: Yüzde 7



- Eğitim: Yüzde 5,5



- Deprem: Yüzde 3,7



- Sağlık: Yüzde 3,7



- Güvenlik: Yüzde 3



- Dış Politika: Yüzde 2,2



- Belediyeler: Yüzde 2



- Diğer: Yüzde 0,8

Türkiye Monitörü 2025 Yılı Mart 1. Hafta Araştırması’nda "Sizce, Türkiye'nin en önemli gündemi nedir?" sorusunu sorduk.



Toplumun %56,2'si en önemli gündemini ekonomi olarak görmekte.



Araştırma %95 güven aralığında %3 hata payı ile 1067 örneklem ile NUTS2 illerinde… pic.twitter.com/HFBrpHB8Oi — Aksoy Araştırma (@AksoyArastirma) March 5, 2025

Araştırma şirketi ayrıca çalışma için, "Araştırma %95 güven aralığında %3 hata payı ile 1067 örneklem ile NUTS2 illerinde yapılmıştır." notunu da paylaştı.

