Arçelik'ten İtalya'da 300 milyon euroluk yatırım

Türk beyaz eşya markası Arçelik, İtalya’da operasyonlarını daha verimli ve sürdürülebilir hale getirmek için 300 milyon Euro'luk yatırıma hazırlanıyor.

Arçelik’ten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, İtalya operasyonlarının geleceğine ilişkin hazırlanan uzun vadeli dönüşüm planının, sendikalar ve diğer ilgili kurumlarla yapılan görüşmeler sonucunda çalışan temsilcilerinin onayına sunulacak bir sözleşme taslağı ile şekillendiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Cassinetta, Melano ve Comunanza tesislerinde üretim faaliyetleri devam edecek.

Tesisler dönüşecek

Carinaro tesisi yedek parça ve ürün yenileme süreçleri için merkez olacak.

Siena’daki tesiste ise 2025 sonunda üretimin sona ermesi planlanıyor. Ancak bu tesisin endüstriyel dönüşüm sürecine uygun hale getirilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Eğer dönüşüm planı ilerletilemezse, Siena’daki kira ve çalışan sözleşmelerinin 2027 yılı sonuna kadar geçerli kalacağı kaydedildi.