Arda Turan İspanya'da 'vergi yüzsüzleri' listesine girdi

Shakhtar Donetsk'de teknik direktörlük yapan Arda Turan, İspanya'da top oynadığı döneme ait 1,3 milyon Euro'luk vergi borcu olduğu öğrenildi.

İspanya Gelir İdaresi'nin her yıl açıkladığı listeye göre Arda Turan, vergisini ödemeyenler arasında 12. sırayı aldı. Bu liste, haciz yoluyla yapılandırılmamış yüksek borçlara sahip olan gerçek ve tüzel kişileri kapsıyor. Listede borcu 600.000 Euro’nun üstünde olan toplam 5 bin 997 gerçek ve tüzel kişi bulunuyor.