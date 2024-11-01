Ardıç: Uygun faizli ticari kredi mekanizmaları devreye alınsın

Nagihan KALSIN

Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Sivas Ticaret Odası Müşterek Top­lantısı, dün ASO’da gerçekleş­tirildi. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başka­nı Zeki Özdemir’in katılımla­rıyla gerçekleştirilen toplantı­da konuşan ASO Başkanı Seyit Ardıç, enflasyonla mücadele­de talep tarafındaki eğilimlere odaklanıldığını hatırlatarak, kritik noktalardan birisi de ar­zın güçlü kalması gerektiğidir vurgusunu yaptı. Arz tarafın­da yaşanacak sorunların ilave enflasyonist bir etkiye neden olacağının unutulmaması ge­rektiğine değinen Ardıç, “Para politikasında kademeli ve ön­görülebilir bir yaklaşım daha sağlıklı olacaktır.

Mevcut du­rumda reel sektörün en önem­li sorunu yüksek kredi mali­yetleridir. Sanayicilerimizin krediye olan yüksek orandaki bağımlılığı göz önüne alındı­ğında yüksek faiz oranı, yatı­rım ve büyümenin önündeki en büyük engel olarak karşı­mızda duruyor. Bu noktada, başta KOBİ’lerimiz olmak üzere sanayicilerimizin acil beklentisi, reel sektörün üre­time devam edebilmesine im­kân sağlayacak uygun faizli ti­cari kredi mekanizmalarının devreye alınmasıdır” açıkla­masında bulundu.

Ardıç, özellikle üretim ve ihracat odaklı sektörlere ya­tırım ve işletme sermayesi ih­tiyacı için düşük faizli bir kre­dilendirme politikası, sıkılaş­tırıcı politikanın üretimin ve istihdam üzerindeki olumsuz geçişini de yumuşatabileceği­ni belirterek, “Ayrıca, bu tür bir kredilendirme politikası yüksek enflasyon dönemin­de değil, ülkemizin sürdürü­lebilir büyüme ve orta gelir tu­zağından çıkış stratejisi için makro istikrarın sağlandığı dönemlerde de devam ettiril­melidir” ifadelerini kullandı.

“Etkin bir tasarruf yapıldığı yönünde bir izlenim yok”

Enflasyonla mücadelenin bir ayağı sıkı para politikası diğer ayağının da mali disiplin olduğuna dikkat çeken Ardıç, “Peki mali disiplini sağlama­da ne kadar başarılıyız? Mali disiplinin sağlanmasında, ka­mu gelirlerini artırmak ve ka­mu harcamalarını kısmak gibi iki temel politika aracı söz ko­nusu. Ancak mevcut durumda sadece kamu gelirlerini artı­rarak mali disiplini sağlamaya çalışıyoruz. Toplumda, kamu­da etkin bir tasarruf yapıldığı yönünde bir izlenim yok.

Enf­lasyonla mücadelede vatan­daşların uygulanan programa inanması son derece önemli­dir. İnanmadıklarında enflas­yon beklentileri yüksek kalı­yor ve fiyatlama davranışları bozuluyor. 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’ne baktığı­mızda; %17,5 enflasyon hede­fine karşın bütçe giderlerinin %32,8 oranında artmış olma­sı, kamu mali disiplininin ka­litesi ve inandırıcılığı hak­kında soru işaretlerine neden oluyor.

Ayrıca, birçok kalem­de beklenen enflasyonun üze­rinde artışlar olurken ekono­minin verimliliği ve rekabet gücünü artıracak kamu yatı­rımları ve sermaye transferle­rinin %4,5 oranında azalması, ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri açısından düşündü­rücüdür” açıklamasını yaptı.

“Nadir toprak elementleri stratejik öneme sahip”

Hızla değişen ve dönüşen dünyada teknolojik gelişmeler ve iklim değişikliği gündemin ilk sıralarında yer aldığını söy­leyen Ardıç, “Küresel rekabet, yaratıcı bir yıkıma neden olur­ken, ileri teknoloji ürünlerin geliştirilmesinde ve sürdürü­lebilir enerjiye geçiş sürecinde nadir toprak elementleri kritik öneme sahiptir. Yüksek tek­noloji ürünlerinin üretiminde kritik rol oynayan bu element­ler, başta elektronik cihazlar, yenilenebilir enerji teknolo­jileri, savunma sanayii, optik cihazlar ve manyetik malze­meler gibi birçok alanda kulla­nılıyor.

Küresel ölçekte talebi sürekli artan nadir toprak ele­mentleri ülkeler için önemli bir stratejik kaynak haline gel­miştir. 2023 ve 2024 yılı Orta Vadeli Program’da yer alması­na rağmen henüz ‘Kritik Ham­madde Stratejimiz’ yok ve bir an önce oluşturmamız gere­kiyor. Böyle önemli bir alanda geride kalamayız” dedi.

“İşgücü ihtiyacı tüm dünyanın sorunu”

62 ülkeden 800’den fazla iş insanının katılımıyla düzen­lenen zirve kapsamında, Mil­letlerarası Ticaret Odası Dün­ya Odalar Federasyonu Kü­resel Ekonomik Görünüm Anket başlıklı raporun çıktı­ları değerlendiren Ardıç, “Kü­resel iş dünyası, işletmeler için en önemli sorunların ‘iş gücü ve/veya nitelikli iş gücü eksikliği’ ile ‘enflasyon’ oldu­ğunu belirtiyor.

Sonuçları du­yunca bir an, ‘Acaba bu anket sadece bizim ülkemizde mi yapıldı’ diye düşünmedim de­ğil. Yakın zamanda enflasyo­nun küresel bir sorun olduğu­nu hepimiz biliyorduk ancak nitelikli işgücü ihtiyacının da sadece bizim değil tüm dün­yanın sorunu olduğunu gör­müş oldum. Rekabetçiliğin gi­derek arttığı günümüz dünya­sında nitelikli işgücü şarttır” diye konuştu.

“Komutana değil erlere ihtiyaç var”

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, sanayi üretim merkezlerinin Ankara, Kayseri, Kırşehir, Sivas ve Nevşehir’deki organize sanayilerinde yer edinmesini talep ettiklerini belirterek, “Üretim merkezlerinin buralara olmasını devletimizin, hükümetimizin bunu bir sanayi politikası haline getirmesini bu toplantıda bir kez daha vurgulamak istiyorum” dedi. Sanayide eğitim konusunu da değinen Özdemir, özellikle meslek liselerini önemsediklerini dilerek, “Hepimizin ara elemana yani tabiri caizse komutanlara değil askerlere erlere ihtiyacı var” dedi.

Turan: Faiz indiriminin 2025’e kaldığını düşünüyoruz

TRAI Yapay Zekâ Zirvesi’nde CNBC-e’nin sorularını yanıtlayan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, faiz indirim sürecine yönelik beklentisini açıkladı. Turan şunları söyledi: “Faiz indirimlerinin 2024 içinde yapılacağını tahmin etmiyorum. Faiz indirimlerinin 2025’e kaldığını tahmin ediyoruz. Son aylardaki enflasyon oranını, asgari ücreti görmek lazım. Enflasyon aylık yüzde 1,5-2’lerde mi olur, yüzde 2’nin üzerinde mi olur. İvmeyi görmemiz lazım.

2025’in ilk çeyreğinden itibaren faiz indirimi görebiliriz.” Turan, enflasyonda tahminlerinin bu yılsonu için yüzde 40-45 arası olduğunu belirterek, “2025 OVP tahmini çok iyimser” dedi. Asgari ücret zammına ilişkin soruyu yanıtlayan Turhan, “Değişik yorumlar var. Biri öngörülen enflasyona göre, diğeri geçmiş enflasyona göre. İşveren ve işçi sendikalarının uyum içinde bu işe karar vereceklerini tahmin ediyorum” diye konuştu. Turan, “Enflasyonun üzerinde mi artış öngörüyorsunuz” sorusunu “Tam net bir yorum yapmam doğru değil” şeklinde yanıtladı.