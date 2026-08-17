Arı gibi çalıştı girişimcileri Kovan’a topladı

Sevilay ÇOBAN

sevilay.coban@dunya.com

Girişimcilik serüveni­ne 1990’lı yıllarda he­nüz ortaokul sırala­rındayken internet kafeyle işletmeciliğiyle başlayan Ali Emre Erişen, 16 yaşındayken siyasi partilere web sitele­ri yaparak ilk ticari adımları­nı attı. Erişen, 1999’da kurdu­ğu NetSistem adlı şirketiyle teknoloji sektörüne giriş ya­parken, 2001 yılında ilk exit’i­ni gerçekleştirdi. Girişimci­lik dünyasında 26. yılını ta­mamlayan Erişen, hikâyesini DÜNYA Gazetesi’ne anlattı. Bugüne kadar 80 şirket kuru­luşu, 613 yatırım, 21 ülkede faaliyet gösteren teknoloji gi­rişimi ve 120 milyon dolarlık değerlemeye ulaşan Edis’in ardından yeni büyüme ham­lesini Kovan ile sürdürdüğü­nü kaydeden Kovan (CO-1) Yönetim Kuru­lu Başkanı Ali Emre Erişen, “Benim asıl işim ticaret ve yenilik üretmek” dedi. Erişen, “Kovan” ile fi­kir aşamasındaki girişimlere yazılım, fi­nans, satış ve uluslararası pa­zarlara erişim desteği sun­duklarını ifade ederek, 2028 yılına kadar Türkiye’den en az bir unicorn çıkarmayı hedef­lediklerini söyledi.

Kovan modeli maliyetleri düşürüyor

Girişimcinin son dönem­de odaklandığı proje olan Ko­van, bir kuluçka ve hızlandır­ma platformu olarak konum­lanıyor. Kovan fikrinin, batma riskiyle karşı karşıya kalan şirketleri yeniden ayağa kal­dırma deneyimlerinden doğ­duğunu anlatan Erişen, dev­raldığı 21 şirketten 17’sini ye­niden büyüttükten sonra bu modeli kurmaya karar verdi­ğini söyledi. Erişen, “Kovan üç aşamalı bir yapıdan oluşu­yor. İlk aşama olan Co-1’da fi­kir aşamasındaki girişimler teknik ekip desteğiyle ürün geliştiriyor. İkinci aşama CO- 1+’ta satışa başlamış girişim­ler muhasebe, pazarlama, sa­tış ve tasarım ekiplerini or­tak kullanarak ölçekleniyor. Üçüncü aşama olan CO-1 Pre­mium’da ise belirli ciro eşiğini aşan girişimler bağımsızlaşı­yor ve yurt dışı pazarlara açılı­yor. Ortak operasyon modeli girişim maliyetlerini ciddi öl­çüde düşürüyor. Bir şirketin yıllık muhasebe maliyeti 80 bin lira seviyesindeyken or­tak yapı sayesinde bu rakamı yaklaşık 8 bin liraya kadar in­direbiliyoruz” diye konuştu.

Hedef, yedi kıtaya yayılmak

Erişen, Kovan’ın sadece finansman sağlayan bir ya­pı olmadığını, aynı zamanda operasyonel ortaklık sundu­ğunu belirterek, platform bünyesinde uluslararası deneyime sahip üst düzey yöneticilerin danışmanlık verdiğini ifade etti. Dubai ve Katar’daki ofisler üzerinden girişimlerin yurt dışı açılım süreçlerini yürüttüklerini aktaran Erişen, uzun vadeli hedeflerinin yedi kıtada Ko­van ofisleri kurmak olduğu­nu ifade etti. Üniversiteler ve teknoparklarla iş birliklerini büyüttüklerine dikkati çeken Erişen, şunları söyledi: “Genç girişimcilerin en büyük ih­tiyacı altyapı, mentorluk ve finansmana erişim. Türki­ye’deki üniversitelerle yay­gın iş birliği kurmayı hedefle­memizin sebebi de tam olarak bu. Şu anda Kovan’da 35 giri­şim yer alıyor. Amacımız ak­tif şirket sayısını 100’e çıkar­mak ve platform şirketlerinin gelirlerinin büyük bölümünü uluslararası pazarlardan el­de etmesini sağlamak.” “Gi­rişimciler aynı hataları tek­rar etmemeli” diyen Erişen, şirketlerin bireylerden daha önemli olduğunu ve girişim­lerin tek başına değil güçlü ekosistemler içinde büyüme­si gerektiğini vurguladı. Ko­van’ın temel hedefinin, Tür­kiye’de geliştirilen teknoloji­lerin küresel ölçekte rekabet eden şirketlere dönüşmesini sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.

Bill Gates’in elinden ödül aldı

Erişen, 1999 yılında Microsoft tarafından “en genç sistem mühendisi” ödülünü Bill Gates’in elinden almasının kariyerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu söyleyerek, bugüne kadar 48 belediye ve birçok bakanlıkla iş yaptıklarını kaydetti. Dubai ve BAE’de de projeler yürüttüklerini söyleyen Erişen, teknoloji dışında madencilikten zeytinyağına, çocuk kuaförlüğünden enerjiye kadar çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren girişimlere de imza attığını ekledi

Deprem teknolojisi 21 ülkeye ulaştı

Ali Emre Erişen’in 2016 yılında geliştirilmeye başladığı en önemli girişimleri arasında deprem erken uyarı sistemi Edis yer alıyor. Bilim Kurulu onayını 2022’de alan ticari modele geçtiğini bildiren Erişen, “Bugün alışveriş merkezleri, metro hatları, havayolu şirketleri ve büyük kurumsal yapılarda kullanılıyor. Edis, 2 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştı. Son yatırım turunda 120 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldık. Temmuz sonunda ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu’ndan (USGS) resmi lisansımızın çıkmasının büyük mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Edis, hâlihazırda 21 ülkede eş zamanlı hizmet vermeyi sürdürüyor” dedi.