Arı gibi çalıştı girişimcileri Kovan’a topladı
Ortaokulda internet kafe işleterek girişimciliğe adım atan seri girişimci Ali Emre Erişen, bugüne kadar 80 şirket kurdu, 613 girişime yatırım yaptı. Son girişimi Kovan ile fikir aşamasındaki girişimlere yazılım, finans, satış ve uluslararası pazarlara erişim desteği sunarak, Türkiye’den unicorn çıkarmayı hedefliyor.
Sevilay ÇOBAN
sevilay.coban@dunya.com
Girişimcilik serüvenine 1990’lı yıllarda henüz ortaokul sıralarındayken internet kafeyle işletmeciliğiyle başlayan Ali Emre Erişen, 16 yaşındayken siyasi partilere web siteleri yaparak ilk ticari adımlarını attı. Erişen, 1999’da kurduğu NetSistem adlı şirketiyle teknoloji sektörüne giriş yaparken, 2001 yılında ilk exit’ini gerçekleştirdi. Girişimcilik dünyasında 26. yılını tamamlayan Erişen, hikâyesini DÜNYA Gazetesi’ne anlattı. Bugüne kadar 80 şirket kuruluşu, 613 yatırım, 21 ülkede faaliyet gösteren teknoloji girişimi ve 120 milyon dolarlık değerlemeye ulaşan Edis’in ardından yeni büyüme hamlesini Kovan ile sürdürdüğünü kaydeden Kovan (CO-1) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Erişen, “Benim asıl işim ticaret ve yenilik üretmek” dedi. Erişen, “Kovan” ile fikir aşamasındaki girişimlere yazılım, finans, satış ve uluslararası pazarlara erişim desteği sunduklarını ifade ederek, 2028 yılına kadar Türkiye’den en az bir unicorn çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
Kovan modeli maliyetleri düşürüyor
Girişimcinin son dönemde odaklandığı proje olan Kovan, bir kuluçka ve hızlandırma platformu olarak konumlanıyor. Kovan fikrinin, batma riskiyle karşı karşıya kalan şirketleri yeniden ayağa kaldırma deneyimlerinden doğduğunu anlatan Erişen, devraldığı 21 şirketten 17’sini yeniden büyüttükten sonra bu modeli kurmaya karar verdiğini söyledi. Erişen, “Kovan üç aşamalı bir yapıdan oluşuyor. İlk aşama olan Co-1’da fikir aşamasındaki girişimler teknik ekip desteğiyle ürün geliştiriyor. İkinci aşama CO- 1+’ta satışa başlamış girişimler muhasebe, pazarlama, satış ve tasarım ekiplerini ortak kullanarak ölçekleniyor. Üçüncü aşama olan CO-1 Premium’da ise belirli ciro eşiğini aşan girişimler bağımsızlaşıyor ve yurt dışı pazarlara açılıyor. Ortak operasyon modeli girişim maliyetlerini ciddi ölçüde düşürüyor. Bir şirketin yıllık muhasebe maliyeti 80 bin lira seviyesindeyken ortak yapı sayesinde bu rakamı yaklaşık 8 bin liraya kadar indirebiliyoruz” diye konuştu.
Hedef, yedi kıtaya yayılmak
Erişen, Kovan’ın sadece finansman sağlayan bir yapı olmadığını, aynı zamanda operasyonel ortaklık sunduğunu belirterek, platform bünyesinde uluslararası deneyime sahip üst düzey yöneticilerin danışmanlık verdiğini ifade etti. Dubai ve Katar’daki ofisler üzerinden girişimlerin yurt dışı açılım süreçlerini yürüttüklerini aktaran Erişen, uzun vadeli hedeflerinin yedi kıtada Kovan ofisleri kurmak olduğunu ifade etti. Üniversiteler ve teknoparklarla iş birliklerini büyüttüklerine dikkati çeken Erişen, şunları söyledi: “Genç girişimcilerin en büyük ihtiyacı altyapı, mentorluk ve finansmana erişim. Türkiye’deki üniversitelerle yaygın iş birliği kurmayı hedeflememizin sebebi de tam olarak bu. Şu anda Kovan’da 35 girişim yer alıyor. Amacımız aktif şirket sayısını 100’e çıkarmak ve platform şirketlerinin gelirlerinin büyük bölümünü uluslararası pazarlardan elde etmesini sağlamak.” “Girişimciler aynı hataları tekrar etmemeli” diyen Erişen, şirketlerin bireylerden daha önemli olduğunu ve girişimlerin tek başına değil güçlü ekosistemler içinde büyümesi gerektiğini vurguladı. Kovan’ın temel hedefinin, Türkiye’de geliştirilen teknolojilerin küresel ölçekte rekabet eden şirketlere dönüşmesini sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.
Bill Gates’in elinden ödül aldı
Erişen, 1999 yılında Microsoft tarafından “en genç sistem mühendisi” ödülünü Bill Gates’in elinden almasının kariyerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu söyleyerek, bugüne kadar 48 belediye ve birçok bakanlıkla iş yaptıklarını kaydetti. Dubai ve BAE’de de projeler yürüttüklerini söyleyen Erişen, teknoloji dışında madencilikten zeytinyağına, çocuk kuaförlüğünden enerjiye kadar çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren girişimlere de imza attığını ekledi
Deprem teknolojisi 21 ülkeye ulaştı
Ali Emre Erişen’in 2016 yılında geliştirilmeye başladığı en önemli girişimleri arasında deprem erken uyarı sistemi Edis yer alıyor. Bilim Kurulu onayını 2022’de alan ticari modele geçtiğini bildiren Erişen, “Bugün alışveriş merkezleri, metro hatları, havayolu şirketleri ve büyük kurumsal yapılarda kullanılıyor. Edis, 2 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştı. Son yatırım turunda 120 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldık. Temmuz sonunda ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu’ndan (USGS) resmi lisansımızın çıkmasının büyük mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Edis, hâlihazırda 21 ülkede eş zamanlı hizmet vermeyi sürdürüyor” dedi.