Arıcılıkta yapay zeka dönemi: Bal üretimini yüzde 40 artırıyor

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Bal üretiminde dengeleri değiştirecek yapay zeka destekli akıllı kovan sistemi başladı. Yeni sistem sayesinde arıcılar artık kovanları uzaktan anlık takip ediyor, doğru zamanda yaptıkları müdahalelerle üretimde yüzde 40'a varan verim artışına ulaşabiliyor.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 76 yaşındaki Neşet Sarıyar da şimdi kovanları yapay zekayla yönetiyor. İlçeye bağlı Çevrecik beldesindeki yaklaşık 1400 rakımlı yaylalarda kullanılan sistem sayesinde kovanların ağırlık değişimi, sıcaklık, nem ve nektar akışı anlık olarak takip ediliyor.

Verimde yüzde 40 artış

Elde edilen veriler doğrultusunda yapılan doğru zamanlı müdahalelerle bal veriminde yüzde 20 ila 40 arasında artış sağlanabiliyor. Veriye dayalı üretim modeliyle daha az ilaç ve kimyasal kullanımına da imkân tanıyan teknoloji, 56 yıllık arıcılık deneyimine sahip Sarıyar'ın doğal bal üretiminde de aktif olarak kullanılıyor.

Babasından aldığı iki kovanla başladığı yolculukta bugün 250 kovana ulaştığını dile getiren Sarıyar, ürettiği bala yoğun talep olduğunu ancak üretiminin Türkiye geneline göndermeye yetmediğini söyledi.

Akıllı kovan sistemiyle verim hedefi

Arıcılık üzerine çalışmalar yapan Savaş Koç ise, 1400 rakımda bulunan Reşadiye'nin zengin bitki örtüsü sayesinde arıcılık açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Yaklaşık 15 yıldır arıcılık yaptığını belirten Koç, dört yıldır kullandıkları akıllı kovan sistemi sayesinde kovanların ağırlık değişimi, iç ve dış sıcaklık, nem oranı ile nektar girişini anlık olarak takip edebildiklerini söyledi.

Sistemin internet üzerinden veri aktarımı yapabildiğini belirten Koç, bu sayede arıcıların hangi dönemde yer değişikliği yapacaklarını, ne zaman sağım gerçekleştireceklerini ve varroa mücadelesi için en uygun zamanı rakamsal verilerle belirleyebildiğini ifade etti.

Akıllı kovan teknolojisinin daha az ilaç ve kimyasal kullanımına imkân sağladığını belirten Koç, doğru zamanda yapılan müdahaleler sayesinde kovan başına bal veriminde yüzde 20 ila yüzde 40 arasında artış sağlanabildiğini kaydetti. Koç, veriye dayalı üretimin hem arıcının maliyetlerini düşürdüğünü hem de kaliteli bal üretimine önemli katkı sunduğunu söyledi.