Arıkan: Yurt içinde yıl sonu itibariyle iyi tablo bekliyoruz

23 Haziran 2020

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, talepte beklenmedik gelişmeler yaşandığına işaret ederek, "Yurt içinde yıl sonu itibariyle iyi tablo bekliyoruz" dedi.

Dünya Dijital canlı yayınında Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtlayan Arıkan, sağlıkla ilgili bütün önlemleri aldıktan sonra 13 Nisan'da fabrikayı yeniden açtıklarını hatırlatarak, "Bu karardan sonra dönüp baktığımızda sağlıkla ilgili doğru işler yaptığımızı görüyoruz. Bu hafta, COVID öncesi kapasiteye, üretime dönüyoruz. Önce yarı kapasite ile başladık. Bu haftaya kadar böyle çalıştık. Talepte enteresan gelişmeler oldu. Özellikle mayıstan başlayarak yurt içindeki talep yükseldi. Yurt içinde yıl sonu itibariyle iyi tablo bekliyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin yeni durumlara Avrupalılardan daha hızlı adapte olduğunu söyleyen Arıkan, "Pandemi döneminde bunu gördük. Daha erken işe başladık. İhracatta da erken başlayacağız" dedi. Bazı ülkelerde talebin kolay açılmayacağını da vurgulayan Arıkan,"Bu yıl otomotiv açısından ihracatta mutlak düşüş olacak. Bunu kapatmak imkansız" ifadelerine yer verdi.