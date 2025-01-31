Arjantin Merkez Bankası'ndan yeni politika faizi açıklaması
Fed, ECB derken faiz oranı konusunda adım atan Merkez Bankaları arasına Arjantin Merkez Bankası (BCRA) da eklendi. Banka, enflasyon beklentilerindeki düşüşe bağlı olarak, gösterge faiz oranını 300 baz puan daha düşürdü.
BCRA'nın gösterge faiz oranı yüzde 32,00'ten yüzde 29,00'a çekildi. Banka yetkilileri, söz konusu kararın indirimin enflasyon beklentilerindeki düşüşten kaynaklandığını ve yeni faiz oranının bugünden itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti.
Faiz indirimi, hükümetin para biriminin resmi aylık değer kaybı oranını 1 Şubat itibarıyla yüzde 2'den yüzde 1'e düşürmeye hazırlanmasının ardından geldi.
Arjantin'de enflasyon en son Aralık'ta aylık bazda yüzde 2,7 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda yüzde 117,8 seviyesine kadar indi.