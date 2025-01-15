Arjantin'de enflasyon tarihi düşüşü sürdürüyor

Arjantin’de rekor rakamlara çıkan enflasyon düşüşü sürüyor. Arjantin İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, tüketici fiyatları aralık ayında analist beklentileriyle uyumlu olarak yüzde 2,7 oranında arttı. Böylece Arjantin, Nisan 2024’teki yüzde 300’e yakın zirveden sonra 2024 yılını yüzde 117,8’lik yıllık enflasyon oranıyla tamamladı. Kasım ayında enflasyon yüzde 166 seviyesinde bulunuyordu.

Ülkede kemer sıkma politikaları ve harcama kesintileri devam ederken önlemler, enflasyondaki hızlı yükselişin önünü kesti.

Arjantin Ekonomi Bakanı Luis Caputo, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Aralık verileri, enflasyondaki düşüş sürecinin devam ettiğini doğruluyor.” ifadelerini kullandı.

Peso'nun devalüasyon hızı azaltılacak

Arjantin Merkez Bankası, aralık ayında yıllık enflasyonun yavaşladığını gösteren yeni veriler ve enflasyonla ilgili ilerlemenin devam ettiğini görmesi üzerine, yerel peso'nun devalüasyon hızını yavaşlatacağını açıkladı.

Şubat ayından itibaren, "crawling peg" olarak bilinen bu oran, son birkaç aydaki enflasyonist eğilimde gözlemlenen iyileşme ve enflasyonda düşüş beklentileri nedeniyle, önceki aylık yüzde 2 seviyesinden yüzde 1 seviyesine düşürülecek.