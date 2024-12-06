Arjantin'de Javier Milei döneminin sekizinci faiz indirimi gerçekleşti

Arjantin Merkez Bankası (BCRA), gösterge faiz oranını 300 baz puan düşürerek yüzde 35’ten yüzde 32’ye indirdi. Bu karar, yeni Başkan Javier Milei döneminde gerçekleşen sekizinci faiz indirimi olarak kaydedildi.

BCRA’dan yapılan açıklamada, faiz indirimi kararının enflasyon beklentilerindeki iyileşmeye dayandığı belirtildi. Banka, "Enflasyon beklentilerinde gözlemlenen konsolidasyon nedeniyle" bu adımı attığını ifade etti.

Yıllık enflasyon hâlâ çok yüksek

Arjantin'de ekim ayı verilerine göre, yıllık enflasyon yüzde 193 seviyesinde bulunuyor. Ancak merkez bankası, enflasyonda gelecek dönemde daha olumlu bir görünüm bekliyor. Bankanın ekonomistlere yönelik aylık anketinde, yıllık enflasyonun 2024 sonuna kadar yüzde 119’a gerileyeceği öngörüsü dikkat çekti. Ayrıca, aylık enflasyonun mayıs ayına kadar yüzde 3’ün altına düşmesi bekleniyor.

Ekonomistlerden değerlendirmeler

Ekonomistlere göre, faiz indirimi kararı, hükümetin enflasyonu kontrol altına alma hedefiyle uyumlu. Bununla birlikte, sonraki adımların, enflasyonla mücadelede daha etkili bir çapa sağlamak için sabit faiz oranlarının düşüş hızını yavaşlatmayı hedefleyeceği öngörülüyor.

Bu faiz indirimi, enflasyonla mücadelede hükümet politikalarının etkinliğini artırmayı hedefliyor. Ancak, yüksek enflasyon ortamında alınan bu kararın uzun vadeli etkileri tartışma konusu olmaya devam ediyor.