Arjantin’e IMF’den kredi yolu açıldı: 2 milyar dolarlık gözden geçirme tamamlandı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Arjantin ile sürdürdüğü 20 milyar dolarlık kredi programı kapsamında önemli bir adım attı. Fon, Genişletilmiş Fon Kolaylığı (EFF) programının ilk gözden geçirilmesine ilişkin personel düzeyinde anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bu gelişme, ekonomik darboğazla boğuşan Arjantin için yaklaşık 2 milyar dolarlık bir kredi diliminin potansiyel olarak serbest bırakılmasının önünü açtı.

IMF'den yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulunun ilgili değerlendirme toplantısını Temmuz ayı sonunda gerçekleştirmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, mevcut programın, "daha zorlu bir dış ortama rağmen" güçlü bir başlangıç yaptığı vurgulanarak, Arjantin'de enflasyonun ve yoksulluğun azaldığı, ekonomik büyümenin ise ivme kazandığı belirtildi.

Fon ayrıca, Arjantin'in beklenenden daha erken uluslararası sermaye piyasalarına yeniden erişim sağladığını ve bunun ekonomik reform süreci açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

IMF ve Arjantin hükümeti arasında mali disiplini koruma, döviz rezervlerini artırma ve enflasyondaki düşüşü kalıcı hale getirme konularında da mutabakata varıldığı ifade edildi.

Hatırlanacağı üzere, Arjantin Nisan ayında IMF ile 48 ay vadeli 20 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Bu çerçevede ülke, yıllardır uyguladığı döviz kontrollerini gevşetmiş ve pesonun daha esnek bir kur rejiminde dalgalanmasına izin vermişti.

Yönetim kurulunun onayıyla birlikte serbest bırakılacak 2 milyar dolarlık yeni kaynak, Arjantin'in ekonomik istikrar çabalarına doğrudan katkı sağlayacak.