Arjantin'e yönelik finansman paketi rafa kaldırıldı: 20 milyar dolarlık destek planlanıyordu

JPMorgan, Bank of America ve Citigroup’un Arjantin’e sunmayı değerlendirdiği 20 milyar dolarlık finansman paketi rafa kaldırıldı. Küresel bankalar, geniş kapsamlı bir kurtarma programı yerine daha sınırlı ve kısa vadeli bir kredi mekanizmasına yöneliyor.

Seçimden önce duyurulmuştu

ABD Hazine Bakanlığı, Ekim ayında Arjantin’le 20 milyar dolarlık kur istikrarı anlaşmasına imza atmış; aynı tutarda bir borçlanma imkanının büyük finans kuruluşları tarafından sağlanması hedeflenmişti. Bu açıklama, Başkan Javier Milei açısından kritik öneme sahip ara seçimlerin öncesinde yapılmıştı.

Bankalar 5 milyar dolarlık krediye yöneldi

Sektörde yer alan kaynaklar, 20 milyar dolarlık büyük borçlanma planının artık “ciddi bir alternatif” olarak değerlendirilmediğini aktarıyor. Bunun yerine bankaların yaklaşık 5 milyar dolarlık kısa vadeli repo kredisine ağırlık verdiği belirtiliyor.

Dimon: Gerek olmayabilir ama kapıyı kapamıyoruz

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, bu ayki açıklamasında söz konusu kredinin Arjantin için “zorunlu olmayabileceğini”, ancak özel bir finansman desteği sunma ihtimaline kapalı olmadıklarını dile getirmişti.

Planlanan kaynakların, Arjantin’in Ocak ayında ödemesi gereken yaklaşık 4 milyar dolarlık borç için kullanılabileceği ifade ediliyor. Ancak müzakerelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu ve kredi yapısının değişmesinin oldukça olası olduğu vurgulanıyor.