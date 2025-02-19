Arjantin'in LIBRA Coin krizi derinleşiyor: İçeriden bilgi sızdırma ve manipülasyon iddiaları

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin tanıtımını yaptığı LIBRA token skandalı, kripto piyasasında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Solana ekosistemindeki bazı projelerin içeriden bilgi sızdırma ve piyasa manipülasyonu yoluyla yatırımcıları zarara uğrattığı iddia edilirken, skandala karışan isimler artıyor.

17 Şubat 2025’te DeFi protokolü DeFiTuna’nın kurucusu Moty, Kelsier Ventures ile tüm bağlarını kopardıklarını ve 30 bin dolarlık fonu iade ettiklerini duyurdu. Moty, Kelsier’in LIBRA, Melania ve diğer bazı meme token projelerinde piyasayı manipüle ettiğini iddia etti. Bu açıklamalar, Solana tabanlı projelere yönelik şüpheleri artırdı.

LIBRA token skandalı, Javier Milei’nin projeyi tanıtmasının ardından daha da büyüdü. Jupiter DEX ekosisteminin belirli tokenlere erken erişim sağladığı ve içeriden bilgi paylaşarak manipülasyon yaptığı iddia edilirken, bu skandallara Meteora’nın da karıştığı öne sürüldü. Gelen tepkiler üzerine Meteora’nın kurucu ortağı Ben Chow istifa etti.

Daha önce, Jupiter’in kurucusunun meme token projelerine önceden erişerek bu bilgileri kişisel kazanç için kullandığı iddia edilmişti. Skandalın büyümesiyle birlikte Jupiter ve Meteora ekiplerine yönelik eleştiriler artıyor.

200 milyon dolarlık piyasa manipülasyonu

DeFiTuna tarafından açıklanan belgelere göre, Kelsier Ventures aracılığıyla 200 milyon dolarlık fon, AIAI, MATES, ENRON, Melania ve LIBRA gibi projelerde manipülatif yöntemlerle kullanıldı. Kelsier’in, bu projelere erken dahil olarak yatırımcıları zarara uğrattığı belirtiliyor.

DeFiTuna, Kelsier Ventures’in Melania token lansmanından önce şüpheli işlemler gerçekleştirdiğini iddia etti. Lansmandan bir saat önce, Kelsier’in token adresini DeFiTuna ile paylaştığı ve Donald Trump’ın paylaşımı retweet edeceğini bildirdiği öne sürüldü.

Ayrıca, token arzının yüzde 1’inin likidite sağlanması amacıyla Vlad’a gönderildiği, ancak bu tokenlerin kısa süre içinde anonim olarak satılmasının talep edildiği iddia edildi.

Kelsier Ventures’in zincir üzerindeki işlemleri gizlemek için LP tokenlarını NFT olarak almayı planladığı ve bu yöntemle fonlara erişmeye çalıştığı da öne sürüldü. Şüpheleri artan Vlad ve Moty, fonları iade etme kararı aldı.

Kripto dünyasında büyük yankı uyandıran LIBRA skandalı, Solana tabanlı projelere yönelik güveni sarsarken, piyasada daha sıkı regülasyonların gerekliliğini yeniden gündeme getirdi.