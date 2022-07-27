Armatür sektöründe hedef, katma değerli ihracat

Armatür, valf, vana, musluk ve tesisat ekipmanları sektörünün yeni dönem rotası belirlendi. ARMATÜR Derneği ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) iş birliğinde yapılan sektör toplantısında, pandemiyle başlayan küresel krizde yakalanan üretim ve ihracat ivmesini yukarı taşımak, parite ve resesyon kıskacındaki küresel ekonomideki kayıplardan minimum düzeyde etkilenmek, yeni pazar hedefleri belirlemek, firmaların finansal sorunlarına çözüm arayışı, Ar-Ge konusunda üyelerin gelişimi, yeni teknolojilerden ve son gelişmelerden sektörün haberdar olması konuları masaya yatırıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) çatısı altındaki ilk toplantıya İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, İDDMİB Denetim Kurulu Üyesi ve ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, Eximbank Portföy Yöneticisi Recep Can ve sektörün paydaşlarından birçok isim katıldı.

“Sektörü bir araya getirmeye devam ediyoruz”

Önceden TİM çatısı altında temsil edilemeyen bir sektör olduklarını, yeni dönem ile birlikte artık İDDMİB çatısı altında ‘armatür’ün ayrı bir sektör olarak değerlendirilmeye başlandığını söyleyen ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, yaptıkları toplantı ve organizasyonlarla da sektörü bir araya getirmeye devam ettiklerini aktardı. Bu işe ciddi zaman ve emek harcadıklarını belirten Turhan, devamında şunları kaydetti: “Bir sektörde birbiriyle benzer işler yapan firmaların aynı masaya oturması ve birbirleriyle iş yapmaya başlaması kolay değil. Bu bir süreç ve şimdi bu birlikteliğin faydalarını da görmeye başladık. Biz bu dernek çatısı altında rekabet ve beraberliği birleştirerek ‘Rekaberlik’i yaratmaya başladık. Artık birbirimizin üzerine bastığımız haksız bir rekabet ortamında değiliz. Bundan ziyade ihracat odaklı, iş birliği yapan bir çatı altında birleştik. Yararlarını da ihracat rakamlarımız ve iş potansiyellerimizdeki artış anlamında gözlemlemeye başladık. Ayrıca belirttiğim gibi sektörün sorunlarına birlikte çözüm arıyoruz, ihtiyaçlarının karşılanması için birlikte çalışıyoruz. Sektörümüze çok inanıyor ve güveniyorum. Eminim ki bu birliktelikten doğan güç günden güne çığ gibi büyüyecek ve sektörümüzü hak ettiği konuma getirecek."

ARMATÜR Derneği olarak bugüne kadar ihracata yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Turhan, Pandemi ile birlikte Türkiye’den çeşitli ülke ve bölgelere sanal ticaret heyetleri düzenleyen ilk derneklerden biri olduklarını aktardı. İlk heyeti İDDMİB ile birlikte Güney Amerika’ya düzenlediklerini belirten Turhan, “Diğerlerini yine Güney Amerika, İtalya ve İspanya olmak üzere Ticaret Bakanlığı desteğiyle ARMATÜR Derneği olarak kendimiz gerçekleştirdik. İDDMİB çatısı altında sanal heyetleri fiziki ziyaretler ile pekiştireceğiz ve yine armatür sektörüne özel Ur-Ge Projeleri ile ihracat odaklı çalışmalarımıza yoğunlaşacağız." şeklinde konuştu.

Gelen talepler doğrultusunda yapılacak çalışmalar ve projelerin sektöre çok faydalı olacağının altını çizen Gökhan Turhan, "Vana tarafında çok ciddi bir pazar var. Hidrojeni kullanan, kullanmayı hedefleyen ülkelerin hepsi vanalarını değiştirmek zorunda ve burada da ciddi bir çalışma var. Enerji tasarrufu gibi konular üzerinde de çalışmalar yapılabilir. Nükleer Santraller konusunda iş birliği yapmak istiyorlar. Vana, musluk, tesisat ekipmanlarında Türkiye maalesef çok başarılı olamamış. Rusya ile beraber bu alanda iş birliği yapılmak isteniyor. Böyle bir çalışma da yapılabilir." dedi.

"Sektörün büyümesi için önünün açılması gerekiyor"

Armatür sektörünün, hammadde olarak ağırlıkla bakır hurdası olmak üzere demir döküm gibi ürünlere bağımlı bir sektör olduğunu söyleyen Turhan, "Sektörün hurda malzemeye ihtiyacı var. Türkiye’de hammadde yeteri kadar temin edilemiyor, olan da ihraç ediliyor. Bu da bizim hammaddeyi Avrupalı rakiplerimizden daha pahalıya temin etmemize neden oluyor. Bizim hammadde fiyatlarımız yükseliyor. İtalya mesela, üretici firmalarla resmi olmasa da kendi hammaddesini ihraç etmeme kararı alıyor. Almanya da aynı şekilde davranıyor. Biz bir liralık hammaddeyle 5 lira, 10 lira katma değer yaratabiliyoruz. Bu sektörün büyümesi için önünün açılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Eximbank kredilerinin önemine vurgu yapan Turhan, Eximbank'ın ihracatı desteklediğini söyledi. Turhan, "Kullanmasanız da Eximbank limitini açtırmanızı öneriyorum. Benim ihtiyacım yok dememek lazım. Eximbank çok iyi fon buluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da çok ciddi destekleri var. Hatta o destekler Eximbank'tan da uygun olabiliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız yatırımı destekliyor. Yeni bir ürün imal ettiğiniz zaman devlet size arazi, bina ve birçok vergi avantajı verebiliyor. Yurt dışı satışlarda mutlaka sigorta yaptırmanızı tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Resesyon beklentisi

İlerleyen süreçte beklenen resesyondan etkilenmemek için devletten çalışmalar beklediklerini söyleyen Turhan, KDV indirimi, vergisel anlamda avantajlar, e-finansa erişim gibi birçok konuda desteğe ihtiyaç duyulan bir döneme girileceğini vurguladı. Turhan, devamında şunları kaydetti: “Dünya genelinde beklenen resesyonla beraber sektörlerde daralmalar ve kayıplar yaşanacak. Hem devletimizin hem de sanayicimizin bu döneme ilişkin stratejiler belirlemesi gerek. 300 milyar dolar ihracat hedefine armatür sektörü olarak ciddi destek vermeye hazırız." dedi.