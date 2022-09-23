Armatürde hedef, 4 milyar dolar ihracat

Toplam 5 milyar doları aşan büyüklüğe sahip armatür sektöründe ilk genel kurul İstanbul Sanayi Odası’nda (İSO) gerçekleştirildi. Armatür sektörü, ağustos ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 artışla 320,4 milyon dolara yükselirken, Ocak-Ağustos dönemi ihracatı ise yine geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 18,2 artışla 2,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Sektör, Ağustos ayında 40,7 milyon dolarla en fazla ihracatı Almanya'ya gerçekleştirirken, 16,6 milyon dolarla Irak ikinci sırada, 15,6 milyon dolar ihracatla Rusya üçüncü sırada yer aldı. Sektör 2022 yılı ilk 8 aylık dönemde ise, geçen yılın aynı dönemine göre 341,9 milyon dolarla en fazla ihracatı yine Almanya'ya gerçekleştirdi. İkinci sırada 125,7 milyon dolarla İtalya, üçüncü sırada ise 121,7 milyon dolarla Fransa yer aldı.

“Başarı 'rekaberlik' ile geldi”

Kuruluşundan bu yana ilk genel kurulu yaptıklarını söyleyen İDDMİB Denetim Kurulu Üyesi ve ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, ARMATÜR Derneği'nin sektörün ilk ve en büyük derneği olma özelliğini taşıdığını belirtti. Turhan, başarının temelini ‘birlik, beraberlik ve rekaberlik’in oluşturduğunu ifade etti.

2021'de 3,5 milyar dolarlık ihracat

ARMATÜR Derneği’nin amacının ihracat ve dünyadaki pazarlara açılmak olduğunu vurgulayan Gökhan Turhan, "2021'de 2,2 milyar dolarlık bir iç hacme sahiptik. Yaklaşık 3,5 milyar dolar ihracat yaptık. İhracatı ve iç pazar büyüklüğünü artırmak elimizde. İthalatla birlikte yaklaşık 10 milyar dolarlık büyük bir sektörüz. Daha önceden tanınmıyorduk, bilinmiyorduk. Artık Armatür deyince gaz armatürü, su armatürü, vana, musluk, su vanası gibi üretimde kullanılan, hayatın her alanında kullanılan ürünler akla geliyor. Bakanlıklarımız bile bizi tanımıyordu. Şükürler olsun gelinen noktada artık güçlü bir yerdeyiz." dedi.

Turhan, “Bazılarımız ihracatta, bazılarımız üretimde güçlü. O yüzden burada bir sinerji yaratmak gerekiyor. Yurt içi, yurt dışı fuarlarına birlikte katılmamız gerekiyor. URGE programlarına dahil olunması gerekiyor. Aynı ürünü yapsak dahi iş birliği yapmamız gerekiyor, rekaberliği yapmamız gerekiyor. Eximbank gibi elimizde güçlü bir gücümüz var. Onu kullanmamız gerekiyor. Önümüzdeki dönemde 2 Kasım’da İSO’da yeni bir dönem başlıyor. Bu dönemde bizler yine arkadaşlarımızla sizleri daha güçlü temsil etmek için yer alacağız.” ifadelerini kullandı.

Yapılan araştırmalar sonucu armatür sektörünün dünyadaki pazar büyüklüğünün yaklaşık 300 milyar dolar olduğunu ifade eden Turhan, Türkiye'nin buradan aldığı payın yüzde 1'lerde olduğunu söyledi.

Turhan, devamında şunları kaydetti: "Alacağımız çok yol, yapacağımız çok iş var. İnanılmaz pazar büyüklüğüne sahibiz. ARMATÜR Derneği olarak öncelik bir araya gelmekti. Şimdi avantajları doğru kullanma zamanı iş birliklerini doğru yapmalı, rekabeti rekaberliğe döndürmemiz gerekiyor, sorunlarımızı ilgili yerlere, doğru yerlere bakanlıklara doğru iletmemiz gerekiyor. Hep birlikte daha güçlü olacağımıza inanıyoruz. Bugün 70'in üzerinde çıkan üye sayımızın ileriki dönemlerde daha fazla artacağına inanıyorum. Avrupa’da da ciddi sorunlar var. Biz kendimizi şanslı görüyoruz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak burada üretim yapmaktan gurur duyuyorum. Onlardan da başarılı olduğumuza, olacağımıza inanıyorum. 2023’te inşallah büyüme ivmemizi artıracağımızı düşünüyorum. Artık sektörümüz, hem devlet nezdinde hem de SKT’larda bağımsız bir sektör olarak kabul ediliyor."

5 milyar dolarlık sektör

Armatür sektörünün; TÜİK'ten, Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı'ndan alınan rakamlarla 2,1 milyar dolarla iç büyüklüğe, 3 milyar dolarla dış büyüklüğe ve 5 milyar dolar gibi bir katma değer yaratan, Türkiye ihracatının yaklaşık 7 katı katma değer yaratan bir sektör olduğunu vurgulayan TİM Başkanvekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "Bu takdir edilecek bir sektör. Ama daha gidilecek çok yolumuz var. Tüm dünyada kabul edilecek markalar yaratmamız lazım. Bu alt yapı bizde mevcut. Derneğiniz İDDMİB içerisinde yer alıyor. Bizden her zaman destek isteyebilirsiniz. Sizin hizmetinizdeyiz." dedi.

Zor bir dönemden geçildiğini ifade eden Tecdelioğlu, “Resesyondan kaynaklı sorunlar hepimizi zorluyor. Bu dönemdeki sıkıntıları birlik olarak atlatacağız. Eximbank’ı zorlayıp kredimizi alalım. Teşvik ve desteklerle ilgili Ticaret Bakanlığı’nı zorlayalım teşvik ve desteklerimizi alalım. Bir araya gelelim doğru ve iyiyi paylaşalım. Biz onun için buradayız.” şeklinde konuştu.