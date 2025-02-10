Arnavutluk'la ticaretin 2 milyar dolara çıkması hedefleniyor

Arnavutluk Büyükelçisi Blerta Kadzadej, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti. Görüşmeye ilişkin Kadzadej ve Baran açıklamalarda bulundu.

Gürsel Baran, iki ülke arasındaki ticareti 2 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerinden bahsetti.

Büyükelçi Kadzadej de Türkiye'nin Arnavutluk’a en çok yatırım yapan üçüncü ülke olduğunu hatırlattı ve yatırım yapmak için çok uygun bir ülke olduğuna dikkat çekti.

"Türkiye, Arnavutluk’ta en çok yatırım yapan üçüncü ülke"

Büyükelçi Blerta Kadzadej, iki ülke arasındaki yatırım ve ticari ilişkiler hakkında bilgi verdi.

Kadzadej, Türkiye’nin Arnavutluk’ta en çok yatırım yapan üçüncü ülke olduğunu hatırlattı ve Arnavutluk’taki Türk şirket sayısının 480, Arnavut-Türk ortaklığıyla kurulan şirket sayısının da 700 olduğunu söyledi.

"2030'da Avrupa Birliği üyesi olacak"

Türk şirketlerinin Arnavutluk’ta enerji, maden, bankacılık gibi stratejik sektörlerde yatırımlarının bulunduğunu kaydeden Büyükelçi, Türk iş insanlarını tarım ve turizm sektörlerine yatırım yapmaya davet etti.

Büyükelçi Kadzadej ayrıca, “Arnavutluk, limanlarıyla, yer altı kaynaklarıyla zengin doğası bulunan bir bölge. 2030 yılında Avrupa Birliği üyesi olacak Arnavutluk, yatırım yapmak için uygun bir ülke” açıklamasında bulundu.

Kadzadej, Arnavutluk’u Türk iş insanlarına daha detaylı tanıtmak amacıyla “Arnavutluk Günü” düzenlemek istediklerini de kaydetti.

"Hedef ticaretin 2 milyar dolara çıkması"

ATO Başkanı Baran da ziyarette yaptığı konuşmada, Ankara Ticaret Odası ve Ankara ekonomisi hakkında bilgi verdi.

Başkent’in savunma sanayi, tekstil, mobilya, medikal sanayi üretimiyle öne çıktığını ifade eden Baran, Ankara’nın sağlık turizminde de önemli potansiyel taşıdığını söyledi. İki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması bulunduğunu kaydeden Baran, ticaretin geliştirilmesi için uygun altyapı ve koşulların olduğunu söyledi.

Baran, Arnavutluk'la dış ticaretin pandemi öncesinde 500 milyon doların altında olduğunu hatırlatarak, şimdi ticareti 2 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerinden bahsetti:

“Arnavutluk ile dış ticaretimiz pandemi öncesinde 500 milyon doların altındaydı. İki ülkenin yakınlığı rakamlara yansıyarak, 1 milyar dolar düzeyine yükseldi. Şimdi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlere işaret ettiği doğrultuda, Arnavutluk ile ticaretimizi 2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz”

Direkt uçuşlar başlayacak

Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası olarak Arnavutluk ile ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek için iş insanları ile birebir görüşmelerin de aralarında bulunduğu, bir dizi çalışma yapılabileceğini kaydetti.

Başkent Ankara ile Arnavutluk’un Başkenti Tiran arasında direkt uçuşların da kısa süre içerisinde başlayacağının altını çizen Baran, bu uçuşların iki ülke turizmini de geliştirebileceğini kaydetti.