Arsin OSB ve KTÜ’den eğitimde iş birliği

25 Eylül 2019

Ömer Faruk MAVİ

Sanayinin rekabet gücünün artırılması ve sürdürülebilir kılınması, üretimde verimlilik artışının sağlanması, iş gücü niteliğinin sürekli olarak iyileştirilmesi kapsamlarında Temel Bilgi Teknolojileri konularının uzaktan eğitim yolu ile Arsin OSB’deki firmalara aktarılmasını kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

KTÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı derslerinin ücretsiz olarak Arsin OSB firma çalışanlarına açılması amacıyla imzalanan protokol törenine, Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Küçükarslan, KUSİ Trabzon Temsilcisi Ali Haydar Doğu, KTÜ UZEM Müdürü Prof. Dr. Hasan Ayyıldız, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Şafak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Uzmanı Nuray Kansız, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Uzmanı Şebnem Akın Acuner ve Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölge Müdürü Hakkı Yazıcı katıldı.

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Arsin OSB ve KTÜ arasında imzalanan protokolün taraflar için hayırlı olmasını dileyerek, üniversite-sanayi iş birliğinin artarak devam etmesini temenni ettiklerini dile getirdi.