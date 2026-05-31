Artan hayat pahalılığı üstüne bir darbe daha: Milyonlarca kişi devlet desteği kesildi

ABD'de düşük gelirli ailelere yönelik gıda desteği sağlayan SNAP programında katılım sert şekilde geriledi.

Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) tarafından yayımlanan analize göre, Başkan Donald Trump'ın Temmuz ayında imzaladığı "One Big Beautiful Bill Act" sonrasında yardım programından yararlananların yaklaşık yüzde 9'u sistem dışına çıktı. Bu oran ülke genelinde 3,5 milyondan fazla kişiye karşılık geliyor.

Yeni kurallar milyonları etkiledi

Yasa kapsamında SNAP programına erişim şartları sıkılaştırıldı. Özellikle çalışma zorunluluğu bulunan grupların kapsamı genişletilirken, programın bazı maliyetleri ve idari sorumlulukları eyalet yönetimlerine devredildi.

Düzenleme; 55-64 yaş aralığındaki bireyleri, 14 yaş ve üzerindeki çocukların ebeveynlerini, evsizleri, gazileri ve koruyucu aile sisteminden ayrılmış gençleri de kapsıyor.

Bazı eyaletlerde kayıplar dikkat çekti

CBPP verilerine göre yardım programındaki düşüş bazı eyaletlerde çok daha sert yaşandı.

Arizona'da SNAP yararlanıcılarının yüzde 51'i sistemden çıkarken, Louisiana'da yüzde 20, Tennessee'de yüzde 16 ve Virginia'da yaklaşık yüzde 15 oranında kayıp yaşandı.

Araştırma, yardım alan kişi sayısındaki düşüşe rağmen ABD'de işsizlik oranının yüzde 4 seviyesinde kalmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Bürokrasi ve belge yükü eleştirisi

Uzmanlar, yeni dönemde yardım almak isteyen vatandaşların daha fazla belge ve doğrulama süreciyle karşı karşıya kaldığını belirtiyor.

Arizona'da yaşayan 60 yaşındaki Rhonda Keene, sağlık sorunları nedeniyle çalışamadığını ve aylar önce SNAP başvurusu yapmasına rağmen halen sonuç alamadığını söyledi.

Uzmanlara göre birçok kişi karmaşık başvuru süreçleri nedeniyle yardım hakkını kaybediyor veya başvurudan vazgeçiyor.

Gıda bankaları talebe yetişemiyor

Yardımlardaki düşüş gıda bankalarına olan talebi de artırdı. Sektör temsilcileri, SNAP programının sağladığı desteğin yerini gönüllü yardım kuruluşlarının doldurmasının mümkün olmadığını belirtiyor. Uzmanlara göre SNAP'in sağladığı her dokuz öğüne karşılık gıda bankaları yalnızca bir öğün destek sağlayabiliyor.

Daha büyük kayıplar bekleniyor

California ve New York gibi büyük eyaletlerde yeni kuralların henüz tam olarak uygulanmadığı belirtiliyor.

Uzmanlar, önümüzdeki aylarda yüz binlerce kişinin daha SNAP kapsamı dışına çıkabileceğini ve artan yaşam maliyetleriyle birlikte gıda güvensizliğinin daha da derinleşebileceğini ifade ediyor.

Sivil toplum kuruluşları ise Kongre'ye çağrıda bulunarak programdan kesilen 187 milyar dolarlık kaynağın yeniden SNAP bütçesine aktarılmasını talep ediyor.