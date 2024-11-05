Artan kredi maliyetleri Rus otomotiv sektörünü nasıl etkileyecek?

Avrupalı İşletmeler Birliği Otomobil Üreticileri Komitesi Başkanı Aleksey Kalitsev, bu yılın 10 ayına ilişkin yeni otomobil satış rakamlarının, AEB'in tüm yıla ilişkin tahminlerine yakınsadığını ifade etti ve "Bu nedenle satışlar 2024'e ilişkin tahminleri aşarak 1,6 milyon adedi aşacaktır" değerlendirmesini yaptı.

Kalitsev, ülkede artan kredi maliyetlerinin sektörü olumsuz yönde etkilemesinin beklendiğine işaret ederek, "Kısa vadede, artan kredi maliyetleri nedeniyle tüketici faaliyetlerinde ve piyasada düşüş eğilimi artacaktır. Böyle bir durumda, hacimleri artırmak ve daha fazla pazar büyümesini sürdürmek için hükümetten önemli destek gerekecektir" ifadelerini kullandı.

Yüzde 58 artış

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkede yeni otomobil satışları, yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 artarak 1 milyon 300 bine çıktı. Rusya'da Şubat 2022'ye kadar pazar liderleri konumunda bulunan Batılı otomobil şirketleri, Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ülkeden çekildiğini açıklamıştı.

Rusya'da durma noktasına gelen otomobil satışları, özellikle Çinli şirketlerin ülkeye ihracatını ve yerli üreticilerin üretimlerini artırmasıyla toparlanma sürecine girmişti.