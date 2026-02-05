Artan risk primi güçlü ABD ekonomisine rağmen doları baskılıyor

Barclays’in yayımladığı bültende, ekonomik temeller ile döviz kurları arasındaki ilişkinin zayıfladığına dikkat çekildi. Rapora göre, ABD verilerinde belirgin bir bozulma görülmese bile, risk primindeki artışın sürmesi durumunda doların değer kaybının devam etmesi olası senaryolar arasında değerlendiriliyor.

Zayıf dolarda en fazla kazanç potansiyeli yende

Banka, zayıflayan dolar temasında öne çıkabilecek para birimlerini de analiz etti. Değerlendirmeye göre, ABD dolarındaki olası değer kaybından en fazla fayda sağlamaya aday para biriminin Japon yeni olduğu ifade edildi. Yenin, mevcut konjonktürde euroya kıyasla daha yüksek bir değer kazanma potansiyeline sahip olduğu vurgulandı.

Euro tarafında ise görünüm daha temkinli çizildi. Barclays, euronun halihazırda görece yüksek seviyelerden işlem gördüğünü ve özellikle olası ABD gümrük tarifelerinin yaratabileceği etkiler hesaba katıldığında yükseliş alanının sınırlı olduğunu belirtti. Bu çerçevede, dolar karşısında potansiyel değerlenme alanının eurodan çok yende yoğunlaştığına işaret edildi.

Fed beklentileri ve verilerdeki sapmaların dolar pozisyonlarına etkisi

Barclays raporunda, para politikası beklentilerinin de doların seyri açısından kritik olduğuna dikkat çekildi. Piyasalarda, mevcut durumda ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl içinde iki kez faiz indirimine gideceği yönünde genel bir konsensüs bulunduğu aktarıldı. Bu beklenti seti, yatırımcıların dolar pozisyonlarını şekillendiren önemli bir referans noktası olarak öne çıkıyor.

Buna karşın, enflasyon dinamiklerinde ya da büyüme verilerinde yaşanabilecek sürprizlerin söz konusu faiz indirimi beklentilerinde sapmaya yol açabileceği ifade edildi. Barclays, bu tür sapmaların, yatırımcıların portföylerinde tuttukları dolar pozisyonlarını anlamlı ölçüde yeniden ayarlamalarına neden olabileceğini, dolayısıyla ABD verilerine yönelik her yeni açıklamanın döviz piyasalarında dikkatle izleneceğini vurguladı.