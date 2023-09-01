Artan vergilerle tüketici fiyatlarında yükseliş beklentisi

Reuters'ın anketine katılan 8 ekonomistin aylık TÜFE tahminleri yüzde 5.3 ila yüzde 8.4 artış bandında yer alırken, yıllık tahminler ise yüzde 53.4 ila yüzde 57.9 arasında bulunuyor.4 Son dönemde sigaradan akaryakıta, vergilerde yapılan artışın yanı sıra deprem kaynaklı artan maliyetler nedeniyle kurumlar vergisi, KDV'de artışlara gidilmiş tek seferlik ek MTV getirilmiş, BSMV ve harçlar da artırılmıştı. Temmuz ayında bu gelişmelerin etkisiyle TÜFE aylık yüzde 9.49 yükselmiş sekiz aylık düşüşten sonra yeniden yükselmeye başlamıştı. TCMB, enflasyon raporunda enflasyon tahminini yıl sonu için yüzde 22.3'ten yüzde 58'e yükseltildi. Öte yandan TÜİK Ağustos ayı TÜFE verisini 4 Eylül'de açıklanacak.