Artık bayiye gitmeye gerek yok

13 Nisan 2019

e-Devlet kapsamında verilen hizmetlere bir yenisi daha eklendi. Vatandaşların e-Devlet üzerinden "mobil abonelik sözleşmesi" yapabilmesine yönelik çalışmalar tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, artık vatandaşların bayilere gitmeden, e-Devlet üzerinden mobil aboneliklerini yapabileceklerini açıkladı.

Bakan Turhan, 'https://www.turkiye.gov.tr/ttmobil-yeni-mobil-hat-basvuru-islemleri', 'https://www.turkiye.gov.tr/turkcell-yeni-mobil-hat-basvuru-islemleri' ve 'https://www.turkiye.gov.tr/vodafone-yeni-mobil-hat-basvuru-islemleri' adreslerinden abonelik işlemlerinin gerçekleştirilebileceğini duyurdu.

Bakan Turhan, elektronik haberleşme sektörü gibi teknolojinin öncüsü olan sektörün dijitalleşme dönüşümünü hızlı bir şekilde gerçekleştirmesinin ülke ekonomisine de olumlu katkı sağlayacağını vurgulayarak, e-Devlet üzerinden sözleşme yapmak isteyen vatandaşların, kendilerine uygun tarife/paketler ile sunulan alternatif cep telefonu numaralarından birini seçebileceğini anlattı.

Gerekli bilgi ve belgeleri e-Devlet üzerinden sağladıktan sonra güvenli e-imza ile sözleşmeyi imzalayabileceklerine işaret eden Turhan, "Akabinde, SIM kart işletmeciler tarafından kargoyla vatandaşlara ulaştırılacak" dedi.

Kaynak: AA