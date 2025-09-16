Google Haberler

Artoukia, yönünü Orta Doğu ve Afrika’ya çevirdi

Mardin’de yerel endemik bitkilerden ve doğal taşlardan Artoukia markasıyla özgün kolonyalar üreten ZR Kozmetik, yönünü yeni alternatif pazarlara dönüyor. Kısa bir süre önce Avrupa’ya ihracata başlayan firma, Orta Doğu ve Afrika pazarına açılmak için de girişimlerini yoğunlaştırdı.

Güneş DOĞDU SOYLU
MARDİN

Uzun yıllar kozmetik fab­rikalarında çalıştıktan sonra kendi markala­rını oluşturan 5 kardeş tarafın­dan kurulan ZR Kozmetik, Ar­toukia markasıyla büyümesine devam ediyor. Eski Mardin Böl­gesi’nde açtığı 3 mağazanın ar­dından e-ticaret yatırımlarıyla yurt içi pazarındaki satış hacmi­ni büyüten firma, yönünü ihraca­ta döndü. Özellikle yerel kokular­dan oluşturduğu tanecikli kolon­ya ürünlerinde ciddi satış hacmi yakalayan firma, Avrupa ülkele­rine yönelik ihracatını sürdürü­yor. Doğal kozmetik ürünlerde­ki portföylerinin hızla geliştiğini bu nedenle üretimle eş zamanlı olarak pazarlama kapasitelerini geliştirecek projelere ağırlık ver­diklerini ifade eden ZR Kozmetik Genel Müdürü Mehmet Şerif Ar­pa, kolonyadaki çeşit sayılarının 58’e yükseldiğini belirtti. Tane­cikli ürünlerinin lokomotif ürün­leri olduğunu ifade eden Mehmet Şerif Arpa, “Yeni ürün çalışma­larımız kapsamında hazırladığı­mız yeni kokuların içerisine ham madde olarak kullandığımız keh­ribar taşı, akik taşı, papatya tane­leri ve incir tanelerini de ekledik. Bu proses sayesinde kullanıcıla­rımız için yüksek kaliteli yeni bir ürün ortaya çıktı. Tanecikli ürün­lerimiz sayesinde satış hacmimiz hızla yükseldi ve ihracat talepleri almaya başladık” dedi.

Üretim kapasitesini artırdı, yeni ürünlere ağırlık verdi

Artan taleplere yetişmek üze­re atölyelerinde yeni makine ya­tırımları yaptıklarını dile geti­ren Mehmet Şerif Arpa, şişele­me hatlarının kapasitelerini de artırdıklarını söyledi. Arpa, “Şu­anda günlük 10 bin adet şişele­me kapasitesi ile hizmet veriyo­ruz. Hem kendi markamızla üre­tim yapıyoruz hem de iş ortaklığı yaptığımız kozmetik markaları­na fason üretim gerçekleştiriyo­ruz. Özellikle fason üretim talep­lerinde hızlı bir artış yaşıyoruz. Artan üretim kapasitemizi de­ğerlendirmek amacıyla yeni ko­kular üzerinde sürekli olarak Ar- Ge yapıyoruz. Son süreçte Orta Doğu, Afrika ve Uzak Doğu’da yo­ğun tercih edilen aromatik yağ­larla ilgili deneme çalışmalarına da başladık. Önümüzdeki süreç­te dış pazarlara odaklı bir pazar­lama stratejisi izleyeceğiz” diye konuştu.

İhracatını artırmaya devam edecek

Üretim kapasitelerinin en az yarısını yurt dışı pazarlarda de­ğerlendirmeyi hedeflediklerini belirten Mehmet Şerif Arpa şöy­le devam etti: “Geçtiğimiz yıl Av­rupa ülkelerinin ardından Kuzey Kıbrıs’ı da dış ticaret portföyü­müze ekledik. Buradaki turizm sektöründen aldığımız talepler giderek artıyor. Ancak Orta Do­ğu, Afrika ve Uzak Doğu’ya yö­nelik olarak ihracata başlamayı amaçlıyoruz. Bölgedeki iş ortak­larımızla ilgili görüşmelerimiz hızla devam ediyor. Doğal koz­metik proseslerden ödün verme­den, tüketicilerimize ürünleri­mizi kendi markamızla ilk elden ulaştırmayı amaçlıyoruz.”

Yurt içi pazar payını mağaza ve e-ticaret yatırımlarıyla artırıyor

Eski Mardin’de kurdukları 3 fabrika mağazası, e ticaret site­leri ve dijital satış platformla­rı entegrasyonu ile yurt içi satış rakamlarının her yıl yükseldiği­ni ifade eden Mehmet Şerif Ar­pa, şöyle devam etti: “Şirketimi­zin büyüme planı doğrultusunda Mardin’in yanı sıra turizm sek­törünün güçlü olduğu kentlerde de mağaza kurma planlarımızı aktifleştirdik. Şanlıurfa, Diyar­bakır, Nevşehir Fethiye, Bodrum gibi turizmde önde gelen cazibe merkezleri ilk satış mağazalarını kuracağımız kentlerin başında geliyor. Kentimizin endemik ko­kularını üretirken aynı zamanda turizm sektörüne de katkı sağ­lamak istiyoruz. Mardin’de yü­rüttüğümüz çalışmalar sayesin­de Mezopotamya İş Dünyası Zir­ve Ödülleri’nde bölgemizin en iyi doğal kozmetik markası ödülüne layık görüldük. Mardin’de edin­diğimiz tecrübeleri, yeni mağa­zalarımız ile tüm cazibe merkez­lerine aktarmak istiyoruz.”

