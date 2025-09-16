Artoukia, yönünü Orta Doğu ve Afrika’ya çevirdi

Güneş DOĞDU SOYLU

MARDİN

Uzun yıllar kozmetik fab­rikalarında çalıştıktan sonra kendi markala­rını oluşturan 5 kardeş tarafın­dan kurulan ZR Kozmetik, Ar­toukia markasıyla büyümesine devam ediyor. Eski Mardin Böl­gesi’nde açtığı 3 mağazanın ar­dından e-ticaret yatırımlarıyla yurt içi pazarındaki satış hacmi­ni büyüten firma, yönünü ihraca­ta döndü. Özellikle yerel kokular­dan oluşturduğu tanecikli kolon­ya ürünlerinde ciddi satış hacmi yakalayan firma, Avrupa ülkele­rine yönelik ihracatını sürdürü­yor. Doğal kozmetik ürünlerde­ki portföylerinin hızla geliştiğini bu nedenle üretimle eş zamanlı olarak pazarlama kapasitelerini geliştirecek projelere ağırlık ver­diklerini ifade eden ZR Kozmetik Genel Müdürü Mehmet Şerif Ar­pa, kolonyadaki çeşit sayılarının 58’e yükseldiğini belirtti. Tane­cikli ürünlerinin lokomotif ürün­leri olduğunu ifade eden Mehmet Şerif Arpa, “Yeni ürün çalışma­larımız kapsamında hazırladığı­mız yeni kokuların içerisine ham madde olarak kullandığımız keh­ribar taşı, akik taşı, papatya tane­leri ve incir tanelerini de ekledik. Bu proses sayesinde kullanıcıla­rımız için yüksek kaliteli yeni bir ürün ortaya çıktı. Tanecikli ürün­lerimiz sayesinde satış hacmimiz hızla yükseldi ve ihracat talepleri almaya başladık” dedi.

Üretim kapasitesini artırdı, yeni ürünlere ağırlık verdi

Artan taleplere yetişmek üze­re atölyelerinde yeni makine ya­tırımları yaptıklarını dile geti­ren Mehmet Şerif Arpa, şişele­me hatlarının kapasitelerini de artırdıklarını söyledi. Arpa, “Şu­anda günlük 10 bin adet şişele­me kapasitesi ile hizmet veriyo­ruz. Hem kendi markamızla üre­tim yapıyoruz hem de iş ortaklığı yaptığımız kozmetik markaları­na fason üretim gerçekleştiriyo­ruz. Özellikle fason üretim talep­lerinde hızlı bir artış yaşıyoruz. Artan üretim kapasitemizi de­ğerlendirmek amacıyla yeni ko­kular üzerinde sürekli olarak Ar- Ge yapıyoruz. Son süreçte Orta Doğu, Afrika ve Uzak Doğu’da yo­ğun tercih edilen aromatik yağ­larla ilgili deneme çalışmalarına da başladık. Önümüzdeki süreç­te dış pazarlara odaklı bir pazar­lama stratejisi izleyeceğiz” diye konuştu.

İhracatını artırmaya devam edecek

Üretim kapasitelerinin en az yarısını yurt dışı pazarlarda de­ğerlendirmeyi hedeflediklerini belirten Mehmet Şerif Arpa şöy­le devam etti: “Geçtiğimiz yıl Av­rupa ülkelerinin ardından Kuzey Kıbrıs’ı da dış ticaret portföyü­müze ekledik. Buradaki turizm sektöründen aldığımız talepler giderek artıyor. Ancak Orta Do­ğu, Afrika ve Uzak Doğu’ya yö­nelik olarak ihracata başlamayı amaçlıyoruz. Bölgedeki iş ortak­larımızla ilgili görüşmelerimiz hızla devam ediyor. Doğal koz­metik proseslerden ödün verme­den, tüketicilerimize ürünleri­mizi kendi markamızla ilk elden ulaştırmayı amaçlıyoruz.”

Yurt içi pazar payını mağaza ve e-ticaret yatırımlarıyla artırıyor

Eski Mardin’de kurdukları 3 fabrika mağazası, e ticaret site­leri ve dijital satış platformla­rı entegrasyonu ile yurt içi satış rakamlarının her yıl yükseldiği­ni ifade eden Mehmet Şerif Ar­pa, şöyle devam etti: “Şirketimi­zin büyüme planı doğrultusunda Mardin’in yanı sıra turizm sek­törünün güçlü olduğu kentlerde de mağaza kurma planlarımızı aktifleştirdik. Şanlıurfa, Diyar­bakır, Nevşehir Fethiye, Bodrum gibi turizmde önde gelen cazibe merkezleri ilk satış mağazalarını kuracağımız kentlerin başında geliyor. Kentimizin endemik ko­kularını üretirken aynı zamanda turizm sektörüne de katkı sağ­lamak istiyoruz. Mardin’de yü­rüttüğümüz çalışmalar sayesin­de Mezopotamya İş Dünyası Zir­ve Ödülleri’nde bölgemizin en iyi doğal kozmetik markası ödülüne layık görüldük. Mardin’de edin­diğimiz tecrübeleri, yeni mağa­zalarımız ile tüm cazibe merkez­lerine aktarmak istiyoruz.”