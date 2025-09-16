Artoukia, yönünü Orta Doğu ve Afrika’ya çevirdi
Mardin’de yerel endemik bitkilerden ve doğal taşlardan Artoukia markasıyla özgün kolonyalar üreten ZR Kozmetik, yönünü yeni alternatif pazarlara dönüyor. Kısa bir süre önce Avrupa’ya ihracata başlayan firma, Orta Doğu ve Afrika pazarına açılmak için de girişimlerini yoğunlaştırdı.
Güneş DOĞDU SOYLU
MARDİN
Uzun yıllar kozmetik fabrikalarında çalıştıktan sonra kendi markalarını oluşturan 5 kardeş tarafından kurulan ZR Kozmetik, Artoukia markasıyla büyümesine devam ediyor. Eski Mardin Bölgesi’nde açtığı 3 mağazanın ardından e-ticaret yatırımlarıyla yurt içi pazarındaki satış hacmini büyüten firma, yönünü ihracata döndü. Özellikle yerel kokulardan oluşturduğu tanecikli kolonya ürünlerinde ciddi satış hacmi yakalayan firma, Avrupa ülkelerine yönelik ihracatını sürdürüyor. Doğal kozmetik ürünlerdeki portföylerinin hızla geliştiğini bu nedenle üretimle eş zamanlı olarak pazarlama kapasitelerini geliştirecek projelere ağırlık verdiklerini ifade eden ZR Kozmetik Genel Müdürü Mehmet Şerif Arpa, kolonyadaki çeşit sayılarının 58’e yükseldiğini belirtti. Tanecikli ürünlerinin lokomotif ürünleri olduğunu ifade eden Mehmet Şerif Arpa, “Yeni ürün çalışmalarımız kapsamında hazırladığımız yeni kokuların içerisine ham madde olarak kullandığımız kehribar taşı, akik taşı, papatya taneleri ve incir tanelerini de ekledik. Bu proses sayesinde kullanıcılarımız için yüksek kaliteli yeni bir ürün ortaya çıktı. Tanecikli ürünlerimiz sayesinde satış hacmimiz hızla yükseldi ve ihracat talepleri almaya başladık” dedi.
Üretim kapasitesini artırdı, yeni ürünlere ağırlık verdi
Artan taleplere yetişmek üzere atölyelerinde yeni makine yatırımları yaptıklarını dile getiren Mehmet Şerif Arpa, şişeleme hatlarının kapasitelerini de artırdıklarını söyledi. Arpa, “Şuanda günlük 10 bin adet şişeleme kapasitesi ile hizmet veriyoruz. Hem kendi markamızla üretim yapıyoruz hem de iş ortaklığı yaptığımız kozmetik markalarına fason üretim gerçekleştiriyoruz. Özellikle fason üretim taleplerinde hızlı bir artış yaşıyoruz. Artan üretim kapasitemizi değerlendirmek amacıyla yeni kokular üzerinde sürekli olarak Ar- Ge yapıyoruz. Son süreçte Orta Doğu, Afrika ve Uzak Doğu’da yoğun tercih edilen aromatik yağlarla ilgili deneme çalışmalarına da başladık. Önümüzdeki süreçte dış pazarlara odaklı bir pazarlama stratejisi izleyeceğiz” diye konuştu.
İhracatını artırmaya devam edecek
Üretim kapasitelerinin en az yarısını yurt dışı pazarlarda değerlendirmeyi hedeflediklerini belirten Mehmet Şerif Arpa şöyle devam etti: “Geçtiğimiz yıl Avrupa ülkelerinin ardından Kuzey Kıbrıs’ı da dış ticaret portföyümüze ekledik. Buradaki turizm sektöründen aldığımız talepler giderek artıyor. Ancak Orta Doğu, Afrika ve Uzak Doğu’ya yönelik olarak ihracata başlamayı amaçlıyoruz. Bölgedeki iş ortaklarımızla ilgili görüşmelerimiz hızla devam ediyor. Doğal kozmetik proseslerden ödün vermeden, tüketicilerimize ürünlerimizi kendi markamızla ilk elden ulaştırmayı amaçlıyoruz.”
Yurt içi pazar payını mağaza ve e-ticaret yatırımlarıyla artırıyor
Eski Mardin’de kurdukları 3 fabrika mağazası, e ticaret siteleri ve dijital satış platformları entegrasyonu ile yurt içi satış rakamlarının her yıl yükseldiğini ifade eden Mehmet Şerif Arpa, şöyle devam etti: “Şirketimizin büyüme planı doğrultusunda Mardin’in yanı sıra turizm sektörünün güçlü olduğu kentlerde de mağaza kurma planlarımızı aktifleştirdik. Şanlıurfa, Diyarbakır, Nevşehir Fethiye, Bodrum gibi turizmde önde gelen cazibe merkezleri ilk satış mağazalarını kuracağımız kentlerin başında geliyor. Kentimizin endemik kokularını üretirken aynı zamanda turizm sektörüne de katkı sağlamak istiyoruz. Mardin’de yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde Mezopotamya İş Dünyası Zirve Ödülleri’nde bölgemizin en iyi doğal kozmetik markası ödülüne layık görüldük. Mardin’de edindiğimiz tecrübeleri, yeni mağazalarımız ile tüm cazibe merkezlerine aktarmak istiyoruz.”