Artwise CEO’su Tanel Temel: Müşteri deneyiminin kılcal damarlarına kadar iniyoruz
Yapay zekâyı kullanarak müşteri sesini (Voice of Customer) kapsamlı bir şekilde analiz eden Artiwise, şirketlerin operasyonel verimliliklerini artırmasına yardımcı oluyor. Girişimin CEO’su Tanel Temel, Türkiye pazarında elde ettikleri başarıları öncelikle ABD ve İngiltere pazarına taşıyarak büyütmeyi hedeflediklerini ifade etti.
Artiwise yola; sessiz müşterilerin yarattığı görünmeyen ekonomik kaybı, yapay zekâ destekli müşteri deneyimi analitiğiyle görünür ve yönetilebilir hale getirmek amacıyla çıktı. “Müşteri konuşmuyorsa sorun yok sanılıyor. Oysa en büyük ekonomik kayıp sessiz müşterilerden geliyor” diyen Artwise CEO’su Tanel Temel, 2015’e kadar kurumsal hayatta teknoloji ekiplerinde çalıştı, “iç müşteri memnuniyeti” ve iş süreçlerini hızlandırma konusunda fark yarattı. Ortağı Fatih Samet Çetin ile 2015’te kurdukları Artiwise’i ‘müşteri sesi’ (Voice of Customer - VOC) kavramını merkezine alan bir müşteri deneyimi (CX) teknolojisi olarak konumlandırdıklarını kaydeden Temel, “Amacımız, milyonlarca müşteri temas noktasındaki dağınık sesleri tek bir resimde toplamak. Bu sesi aksiyona ve ekonomik değere dönüştürmek. Temel problemi de ‘sessiz ve gürültülü müşteri’ olarak tanımladık. Kurumlarda müşteri sesi; çağrı merkezi, chatbot, sosyal medya, mobil uygulama, anketler ve üst yönetime yazılan bireysel mesajlar gibi çok sayıda kanalda dağınık halde bulunuyor. Büyük ölçekli kurumlarda bu ses yüz milyonlarca dakikaya ulaşıyor. Bu seslerin insan gücüyle analizi hem maliyetli ve yavaş hem de önceliklendirmesi oldukça zordur. Artiwise bu noktada yapay zekâ ile ölçeklenebilir bir çözüm sunuyor.
Sesten çoklu duygu analizi
Temel, sesli ve yazılı tüm müşteri verilerini analiz ettiklerini ifade ederek, “Müşteri deneyiminin kılcal damarlarına kadar iniyoruz. Pozitif / negatif ayrımı yerine, aynı geri bildirim içindeki çoklu duyguları ayrıştırıyoruz. Bunu da aslında mesaj içindeki bütün verileri analiz ederek yapıyoruz. Müşteri bildirimden ‘nerede sorun var, hangi noktaya yatırım yapılmalı, düzeltilirse ne kadar gelir / tasarruf sağlanır’ sorularıyla markaya bir analiz sunuyoruz. Gelişmiş ‘Aspect-Based Sentiment Analysis’ (konu bazlı duygu analizi) özelliğimiz sayesinde, müşterinin bir konuda olumsuz, başka bir konuda olumlu olabildiği durumları tespit ediyoruz. Örneğin, randevu sürecinden şikâyetçi ama personel memnuniyeti yüksek. Bu analizler, firmaların müşteri yolculuklarındaki her adımı yapay zekâ ile otomatik olarak oluşturmasını sağlarken, geleneksel danışmanlık süreçlerini ortadan kaldırıyor” dedi.
6 metrekareden 180 metrekarelik ofise
İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent’e 2017 yılındaki ilk değerlendirmede 100 üzerinden 92,5 puanla kabul edildiklerini anlatan Temel, 3 kişilik ekip ve 6 metrekarelik ofisten, 42 kişilik ekip ve 180 metrekarelik ofise ulaştıklarını ifade etti. Temel, 8’den fazla %100 yerli Ar-Ge projesi tamamlandıklarını kaydederek, ürünlerinin ağırlıklı olarak otomotiv ve bankacılık sektörlerinde kullanıldığını belirtti. Temel, “Artiwise sayesinde, bir bankada yıllık 160 milyon TL net kazanç elde edildiği ortaya kondu. İnsan gücüyle yapılamayacak analiz, yapay zekâ ile mümkün oldu. Otomotiv sektöründe ise arızalar %40 daha erken tespit ediliyor. Artiwise kullanan kurumlard müşteri memnuyetini ölçen NPS’de artı 5 puan artış sağlarken, bu artış, tavsiye oranı ve marka değeri açısından kritik” diye konuştu.
Türkiye pazar potansiyeli yüksek
Müşteri deneyimi (CX) pazarı hakkında bilgiler paylaşan Temel, şunları söyledi: “Global Pazar 15 milyar dolar civarında, ABD, 6,9 milyar dolar, İngiltere 1 milyar dolar. Türkiye’de ise Pazar büyüklüğü yaklaşık 100 milyon dolar. Türkiye’de CX yatırımları, yurt dışına göre 3–4 kat daha düşük. Bu açıdan pazarın potansiyeli oldukça yüksek”
Öncelikli hedef, ABD ve İngiltere’de büyüyerek dünyaya açılmak
Temel, biri 5 diğer 15 milyon dolar değerleme üzerinden gerçekleşen iki yatırım turunu tamamladıklarını dile getirerek, “Bizim hedefimiz CXM alanında bir oyun kurucu olmak ve ülkemizde bunu başardık. Türkiye’nin mühendislik gücüyle geliştirdiğimiz platformumuzu, 2028 yılına kadar alanında dünyanın en çok tercih edilen ilk 3 çözümünden biri haline getireceğiz. Bu yolculuk Artiwise’ın olduğu kadar Türk teknoloji ekosisteminin de bir başarı hikâyesi olacak. Üçüncü yatırım turu için hazırlıklarımıza başladık. Hedefimiz bu kez 50 milyon dolar değerleme ile tura girmek. Yurt dışında da büyümeyi planlıyoruz. Stratejik olarak önceliğimiz ABD ve İngiltere odaklı büyümek. ABD’de pilot müşteri görüşmelerinde ileri aşamaya geldik. Bu ay Londra’da mayısta New York’ta müşteri görüşmelerimiz olacak. Yapay zekâ vizyonlarından söz eden Temel, büyük Dil Modelleri (LLM) ile yeni dillere adaptasyon süresi aylardan günlere indiğine dikkat çekti. Temel, Artiwise’in ChatGPT’nin ‘genel CX önerisi’ sunduğu yerde, mikro, sektör-spesifik iç görü ürettiğini vurguladı.