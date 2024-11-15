Arz artışı sürüyor: İşte ekimde ikinci el otoda en çok ilana koyulanlar
Çevrim içi ilan platformu arabam.com, ekim ayına dair ikinci el ilan verilerini paylaştı. Yıl sonu öncesi otomotiv piyasasında hareketliliğin devam ettiğini belirten arabam.com Trink sat! ve Oto Ekspertiz Genel Müdür Yardımcısı Halil Ali Şenay, ikinci el araçlarda enflasyondan arındırılmış fiyatların düştüğünü ve yıl sonu öncesinde araç değişimi için uygun bir dönemin yaşandığını belirtti.
Ekim ayı ikinci el ilan verilerine göre, ekim ayında ilanlardaki araçların ortalama fiyatı yüzde 0,8'lik artışla 689 bin 864 lira olarak belirlenirken, enflasyondan arındırıldığında eylül ayına göre yüzde 2,02 oranında düşüş yaşandı.
Ekim ayında, arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda oldu. Model bazında bakıldığında ise ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri Clio, Megane, Egea, Astra, Corolla, Focus, Passat, Civic, Polo ve Corsa olarak sıralandı.
Trafiğe yeni katılan araçların çoğu 1 milyon liranın üzerinde
Ekim'de, Arabam.com'daki 500 bin lira altındaki araç ilanlarında azalma, 1 milyon üzerindeki araç ilanlarında ise artış yaşandı. Aynı dönemde 500 bin liraya kadar araçların ilan oranı, önceki aya göre yüzde 2,4 düşüş gösterdi. Buna karşılık, 1 milyon lira ve üzeri araçların ilan oranı eylüle kıyasla yüzde 2,4 arttı. 5 yaşa kadar araçların ilan oranı, ekimde yüzde 1 yükseldi. Genç araçlara talep, eskilere oranla daha yüksek olmaya devam etti.
Yıl sonuna kadar ikinci el araçlarda arz artışı bekleniyor
Markaların sunduğu kampanya fırsatlarının, kullanıcıları araçlarını yenilemeye teşvik ettiğini ve mevcut araçlarını satışa çıkarmalarına olanak tanıdığını kaydeden Halil Ali Şenay, "Bu nedenle, yıl sonuna kadar öngörüyoruz. Aynı zamanda, faiz oranlarında düşüş beklentisinin artmasıyla, ilerleyen dönemde sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında artış olabilir. Araç değişimi yapmayı veya yeni bir araç satın almayı planlayanlar için, mevcut koşulların uygun bir dönemi işaret ettiğini söyleyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.