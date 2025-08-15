Arz daralması ve talep gücü bakıra destek sağladı

Bakır piyasasında arz endişeleri ve güçlü bilançolar fiyatları desteklemeye devam ediyor. Zambiya’daki üretim düşüşü ve madencilik devi Antofagasta’nın yarı yıl kazançlarında yüzde 60 artış kaydetmesi, metal fiyatlarının yönünü belirleyen temel faktörler oldu.

Londra Metal Borsası’nda (LME) bakır fiyatı ton başına 9.766 dolar seviyesinde sabit kaldı. Ancak haftalık bazda yüzde 0,07’lik bir artış kaydedildi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda (SHFE) ise bakır yüzde 0,25 düşüşle 78.920 yuan/ton seviyesine geriledi. Buna rağmen haftalık yüzde 0,61’lik yükselişle haftayı tamamlamaya hazırlanıyor.

Zambiya’nın bakır üretiminde yaşanan gerileme, ülkenin 2025 üretim hedeflerini riske sokarken küresel arz üzerinde baskı yaratıyor. Bu gelişme, bakır fiyatlarını destekleyici unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Öte yandan, Antofagasta’nın güçlü finansal sonuçları sektör genelinde olumlu beklentileri artırdı. Şirketin kazançlarındaki yüzde 60’lık sıçrama, piyasalarda bakıra yönelik güveni pekiştirdi.

Alüminyum, nikel, kurşun, kalay ve çinko gibi diğer metallerin Londra ve Şanghay borsalarındaki fiyat hareketleri ise karışık bir seyir izledi. Bakıra olan talep, özellikle elektrikli araç sektörü ve yeşil enerji teknolojilerinden gelen güçlü destekle sürüyor.