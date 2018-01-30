ASBAŞ'ın geçen yılki ticaret hacmi 722,7 milyon dolar

30 Ocak 2018

Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, geçen yıl bölgenin ticaret hacminin 722,7 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Gürses yaptığı açıklamada, Serbest Bölge'de yıl sonu itibarıyla 96 firmanın faaliyet gösterdiğini, firmaların 56'sının yat, 11'inin elektrik elektronik, 4'ünün medikal, 7'sinin makine inşaat, 2'sinin tekstil, kalanların da kimya ve maden gibi sektörlerde olduğunu dile getirdi.

Bölgede Hollanda, Almanya, ABD, İtalya, İngiltere asıllı firmaların da faaliyet gösterdiğini ifade eden Gürses, yabancı sermayeli 34 firmanın 23'ünün yat sektöründe olduğunu kaydetti. Gürses, ticarette medikal ve yat sektörlerinin ağırlıklı rol oynadığını vurguladı.

Yat sektöründe bin 600, medikal sektöründe de bin 417 kişinin istihdam edildiğini bildiren Gürses, serbest bölgeler içinde Antalya Serbest Bölge'nin ticaret hacminde 9'uncu, istihdamda ise 4'üncü sırada yer aldığını kaydetti. Gürses, Antalya Serbest Bölge'nin üretim odaklı bir bölge olduğunu söyledi.

Bölgeden 85 ülkeyle ticaret ilişkisi içinde bulunulduğunu belirten Gürses, üretimlerin ağırlıklı kısmının da Antalya'daki firmalardan tedarik edildiğini ifade etti.

Gürses, "2016 yılında 661 milyon dolar olan ticaret hacmini 2017 yılında 722,7 milyon dolara çıkardık. Ticaret hacmi bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 9 arttı. Bu yıl ticaret hacmi hedefimiz 800 milyon dolar. Daha sonra da 1 milyar dolara çıkarmamız gerekiyor. Şu anki altyapı da bunu gerçekleştirebileceğimizi gösteriyor." dedi.

Serbest Bölge'de ticaret hacminde 2013 yılında 902 milyon dolara kadar çıkıldığını belirten Gürses, yapılan ihracatın yüzde 50'den fazlasının AB ülkelerine gerçekleştirildiğini, avro-dolar paritesi nedeniyle ticaret hacminde önceki yıllarda düşüş meydana geldiğini kaydetti.

Limancılık faaliyetleri artırılacak

Gelecek dönemde serbest bölgede limancılık faaliyetlerini mümkün mertebe artırmayı hedeflediklerini anlatan Gürses, şöyle konuştu:

"Serbest bölgenin kendisine ait bir limanının olması yatırımcılara çok ciddi lojistik avantajlar sağlıyor. Şu anda mevcut limanımıza 140 metreye kadar gemiler yanaşabiliyor. Halbuki rıhtım uzunluğu 200 metre. Daha büyük boyda gemiler yanaşma imkanı bulduğu zaman uzak mesafelere ihracat yapma imkanına sahip olacağız. Şu anda ağırlıkla Akdeniz çanağındaki ülkelere ihracat yapılıyor. Daha büyük gemilerin yanaştırılması anlamında yatırımcılarımızdan çok fazla talep geliyor. Önümüzdeki dönem limanın uzunluğunu artırmayı hedefliyoruz."

Büyüklüğü 634 bin metrekare olan serbest bölgede en büyük sıkıntılarından birinin alan darlığı olduğunu dile getiren Gürses, "Büyük alanlara ihtiyacı olan yatırımcılar geliyor bölgemize fakat yer tahsisi yapamadığımız için bu yatırımcıları başka bölgelere yönlendirmek durumunda kalıyoruz. Özellikle Antalya'ya yatırım yapmak isteyen firmalar oluyor. Çünkü Antalya iklim şartları, insan kalitesi ve ulaşım şartları bakımından ilgi çekiyor. Onlara da mevcut Hazine'ye intikal etmiş binaları tekrar elden geçirerek tahsis etmeye çalışıyoruz." dedi.

Serbest bölgenin yan tarafında bulunan 90 bin metrekare civarında bir alanın tahsisini Hazine'den istediklerini ifade eden Gürses, "İnşallah kısa sürede sonuçlandırırız ve yatırımcılara teslim etmeye başlarız." diye konuştu.

Kaynak: AA