ASD Başkanı Sarıbekir: Ambalajlı ürün hayat kurtarır

26 Mart 2020

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, gündeme ilişkin yaptığı yazılı açıklamada; Türkiye'nin ambalaj sektöründe bölgenin en güçlü ülkelerinden biri olduğuna vurgu yaptı. Sağlık, sosyal ve ekonomik alanda tüm dengeleri alt üst eden COVID-19 virüsünden korunma yöntemlerinin şu anda gündemin birinci sırasında olduğunu ifade eden Zeki Sarıbekir, “Ambalajın önemi hiçbir dönemde bu kadar kendisini göstermedi. Ülkemizde ilaç, sağlık, temizlik, gıda ve içecek ürünleri ambalaj sayesinde son tüketiciye sağlıklı ve hijyen bir şekilde ulaşıyor. İhracatımız da bu pozitif fiziksel koşullar altında oluyor. Gıda, ilaç ve tıbbi malzemelerin ambalaj tedariği sağlanmazsa büyük sorunlarla karşı karşıya kalırız. Mevcut konjonktürde ambalaj hayat kurtarır.” dedi.

“Sosyal izolasyonu sağlayarak hayatın normal seyrini devam ettirmeliyiz”

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir’e göre yaşanan bu özel dönemde hayatta kalmanın anahtarı hijyen:

“Ambalaj üreticileri olarak sadece gıda ve içecek değil sağlık ve temizlik ürünleri başta olmak üzere tüm sektörlere hizmet veriyoruz. Fabrikalarımızın üretime devam etmesi, ülkemizin ve yaşadığımız dünyanın bu zor zamanları atlatmasına yardımcı olacak. Sağduyulu bir şekilde, hep beraber; gerekli önlemleri alarak işlerimize devam etmeliyiz. Hepimiz bu dönemde daha duyarlı olmalıyız. Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan önlemler doğrultusunda fabrikalarımızda ve ofislerimizde uyduğumuz hijyen kurallarını artırmalıyız. Çalışanlarımızı kişisel hijyen konusunda bilgilendirmeli ve gerekli sosyal izolasyonu sağlayarak yaşamın normal seyrini devam ettirmeliyiz.”