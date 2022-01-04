ASD Başkanı Sarıbekir: Depozito İade Sistemi ile atık ithalatı sona erecek

İçecek ambalajlarının temiz toplanması ve geri dönüşümü için hedeflenen ‘Depozito İade Sistemi’ henüz devreye girmedi, ancak bu yıl kayıt işlemlerinin başlatılması bekleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, Depozito İade Sistemi’nin ilk aşamasında kayıt altına alma işlemlerinin başlayacağını aktardı. Sistemle ilgili düzenlemeler için ise Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı’nın yapacağı açıklamaların beklendiğini kaydeden Sarıbekir, Bakanlık ve Ajans’ın içeceklerin satışından ambalajlarının geri dönüşümüne kadar ki tüm aşamaları takip edeceğini söyledi.

Depozito İade Sistemi’nin ilk aşamasında, 2022 Ocak ayından itibaren bu sisteme dahil edilecek ambalajlara yönelik standartların belirlenmesi ve bu standartlara uygun ambalajlarla piyasaya sürülen içeceklerin kayıt altına alınması işlemlerinin yapılmasını beklediklerini aktaran Sarıbekir, “Bu işlem belli bir süre alacaktır. Piyasaya sürülen içeceklerin kayıt altına alınmasından sonra başlangıçta PET, Cam ve Alüminyum içecek ambalajlarında zorunlu olması; sonrasında HDPE ve kompozit içecek ambalajlarının da bu sisteme dahil edilmesi planlanıyor. Ürünlerin satın alımı aşamasına depozito ücreti tahsili ve boş ambalajların geri getirilmesine istinaden depozito ücretlerinin iadesi süreci henüz başlamadı.” diye konuştu.

“Yurt ekonomisine büyük katkı sunacak”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘Ambalaj Bülteni’ verilerine göre, yurtiçinde piyasaya sürülen ambalajların ortalama yüzde 50’sinin geri kazandırıldığını belirten Zeki Sarıbekir, ambalajın geri dönüşümüyle ülke ekonomisine ve çevreye çok büyük katkı sağlanabileceğine dikkat çekti. İçecek ambalajlarına uygulanacak zorunlu depozito ile kaynağında ayrı ve temiz toplama yapılacağının altını çizen Sarıbekir, “Böylece geri dönüşüme uygun hammadde elde edilecek. Bu hem sektörümüze hem de ülke ekonomisine büyük katkı sunacak. Ayrıca atık ithalatı da sona erecek.” değerlendirmesini yaptı.

Ambalaj üretiminde 'sürdürülebilirlik' ve 'çevre' faktörlerinin belirleyici olduğu dile getiren Sarıbekir, şunları kaydetti: “Sürdürülebilir kalkınma hedefleri, döngüsel ekonomi ve yeşil mutabakat konuları büyük önem taşıyor. Sürdürebilir kalkınma hedefleri kapsamında bizim için en önemli olan nokta ise ‘Sorumlu Üretim ve Tüketim’ konusu. Ülke olarak üretim ve tüketim döngüsünde bu çerçevede yol almalıyız. Depozito İade Sistemi’nin de geri dönüşümün artması ve çevreyle uyumlu büyüme modeli için önemli bir adım olacağına inanıyoruz. ‘Depozito İade Sistemi’ ile piyasaya sürülen ambalajların yüzde 20’sini oluşturan içecek ambalajlarının temiz toplanması hedefleniyor.”