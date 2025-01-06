Türk savunma sanayi devi ASELSAN 46,1 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, sözleşmelerin elektronik harp, haberleşme, radar, elektro-optik ve uzaktan komutalı silah sistemlerinin ihracatını kapsadığı belirtildi.

KAP'a yapılan açıklamada "ASELSAN, uluslararası müşterilerinin kullanımına yönelik olarak elektronik harp, haberleşme, radar, elektro-optik ve uzaktan komutalı silah sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 46,1 milyon ABD doları olan ihracat sözleşmeleri imzaladı" denildi.