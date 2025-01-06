ASELSAN 46,1 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı
ASELSAN, uluslararası müşterilerinin kullanımına yönelik olarak elektronik harp, haberleşme, radar, elektro-optik ve uzaktan komutalı silah sistemlerinin ihracatına yönelik 46,1 milyon dolarlık satış sözleşmeleri imzaladı.
Türk savunma sanayi devi ASELSAN 46,1 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, sözleşmelerin elektronik harp, haberleşme, radar, elektro-optik ve uzaktan komutalı silah sistemlerinin ihracatını kapsadığı belirtildi.
KAP'a yapılan açıklamada "ASELSAN, uluslararası müşterilerinin kullanımına yönelik olarak elektronik harp, haberleşme, radar, elektro-optik ve uzaktan komutalı silah sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 46,1 milyon ABD doları olan ihracat sözleşmeleri imzaladı" denildi.