ASELSAN, Capital500 listesinde 35'inci sırada yer aldı

12 Ağustos 2020

ASELSAN, Capital500 listesinde 2019 yılında 13 milyar lirayı aşan cirosuyla 35'inci sırada yer aldı. Bir önceki yıl 42'nci sırada olan ASELSAN, listede 7 basamak birden yükseldi.

Kuvvetli faaliyet kârlılığı ve düşük borçluluk oranlarına dayalı istikrarlı büyüme modeliyle listedeki pek çok sanayi şirketinden ayrışan ASELSAN Capital500 listesinin en çok kâr eden şirketleri arasında 4'üncü sırada yer aldı. ASELSAN 10 Milyar lira eşiğini en hızlı geçen şirketler listesinde ise 1'inci sırada yer aldı.

Türkiye'nin savunma sanayisi ve ileri teknoloji alanlarındaki amiral gemisi ASELSAN, bu unvanı sağlık teknolojileri alanına da taşımaya hazırlanıyor. ASELSAN'ın görüntüleme, mikro dalga, radar, elektro optik, güç elektroniği gibi askeri savunma teknolojilerinden gelen bilgi birikimiyle sağlık alanında "görüntüleme cihazları", "tanı, teşhis ve takip cihazları" ve "yaşam destek cihazları" olmak üzere 3 alanı hedef olarak belirlenerek çalışmalara hız verildi.

ASELSAN, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 4 sıra çıkarak 11'inciliğe yükselmişti. ASELSAN, en yüksek FAVÖK(EBITDA)'ya sahip şirket olurken, savunma sanayi firmaları ve Ankara merkezli şirketler arasında da Türkiye'de ilk sırada yer aldı.

ASELSAN, Fortune 500 Türkiye Araştırmasında da 2019 yılı cirosuyla yedi sıra yükselerek 25'inci olmuştu. ASELSAN, listede yer alan savunma şirketleri arasında birinciliğini devam ettirdi.

Türkiye'nin lider savunma sanayi firması olarak ASELSAN kritik teknolojik kabiliyetleri kendi mühendis kadrosu ile özgün olarak geliştirmesi, ürünlerinde en ileri teknolojileri uygulaması ve sürdürülebilir Ar-Ge'ye düzenli olarak yatırım yapmasıyla biliniyor.

ASELSAN, yüzde 59'u mühendis 8 bini aşkın çalışanı ile Ankara'da üç yerleşkede faaliyetlerini sürdürüyor.

Dünyada da Yükseliyor

ASELSAN Askeri ve Sivil Haberleşme Sistemleri, Radar ve Elektronik Harp Sistemleri, Elektro-Optik Sistemleri, Aviyonik Sistemleri, Savunma ve Silah Sistemleri, Komuta Kontrol Sistemleri, Deniz Sistemleri, Ulaşım Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Enerji ve Güç Yönetimi Sistemleri ve Sağlık Sistemleri gibi pek çok alanda tasarım, geliştirme, üretim, entegrasyon, modernizasyon ve satış sonrası hizmetler dahil olmak üzere anahtar teslimi çözümler sunuyor.

Giderek artan ihracatı ile ASELSAN düzenli olarak yer aldığı dünyanın en büyük 100 savunma sanayi kuruluşu listesinde her yıl daha da yükseliyor ve 2019 itibarıyla 52'nci sırada yer alıyor.

(Kaynak: Foreks)