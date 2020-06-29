ASELSAN çıkarılmış sermayesini bedelsiz artıracak

29 Haziran 2020

Aselsan çıkarılmış sermayesinin yüzde 100'ü oranında bedelsiz payın, pay sahiplerine temettü olarak dağıtılması kararı aldı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimizin 2 milyar lira olan kayıtlı sermaye tavanını bir defaya mahsus olarak aşmak suretiyle, şirketimizin 1.14 milyar lira olan çıkarılmış sermayesinin, geçmiş yıllar kârlarından karşılanacak 1.14 milyar liralık artış ile 2.28 milyar liraya yükseltilmesine karar verilmiştir" denildi.

Açıklamada artırılacak 1.14 milyar liralık sermayeyi temsilen ihraç edilecek 605.5 milyon lira nominal değerli (A) grubu ve 534.5 milyon lira nominal değerli (B) grubu nama yazılı bedelsiz payların pay sahiplerine dağıtılmasına karar verildiği belirtildi.