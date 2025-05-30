ASELSAN, dünyanın en değerli 18. savunma şirketi oldu

ASELSAN, küresel savunma sanayisinde önemli bir başarıya imza attı. Şirket, 15,18 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyada en değerli 18. savunma sanayisi şirketi oldu.

Amerika merkezli Companies Market Cap sitesinin verilerine göre, dünya genelinde halka açık savunma şirketleri sıralamasında zirvede 180 milyar dolarlık piyasa değeriyle ABD’li RTX (eski adıyla Raytheon Technologies) yer aldı. Onu 144 milyar dolar ile Honeywell, 124 milyar dolar ile Fransız Safran izledi.

Listenin ilk beşinde ayrıca Lockheed Martin (110 milyar dolar) ve Almanya’dan Rheinmetall (96 milyar dolar) da yer aldı. İlk 10’da ABD, Birleşik Krallık ve Fransa’dan savunma devleri dikkat çekti.

ASELSAN’dan tarihi başarı

Türkiye’nin savunma teknolojilerinde önde gelen kuruluşlarından ASELSAN ise 15,18 milyar dolarlık değeriyle 18. sıraya yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

1975’te Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası Türkiye’ye uygulanan silah ambargosuna karşı yerli çözümler üretmek amacıyla kurulan ASELSAN, bugün askeri haberleşme sistemlerinden radar ve elektronik harp teknolojilerine, elektro-optik çözümlerden hava savunma sistemlerine kadar geniş bir alanda faaliyet gösteriyor.

Borsa ve ihracatta da zirvede

ASELSAN, 2025 yılı itibarıyla Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket konumuna geldi. Aynı zamanda ihracat rakamlarını da artırarak uluslararası pazarda etkisini güçlendirmeye devam ediyor.