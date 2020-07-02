ASELSAN, Fortune Türkiye 500 listesinde sektör liderliğini korudu
Fortune Türkiye 500 listesinde 7 basamak yükselerek 25'inci sıraya yerleşen ASELSAN, listede yer alan savunma şirketleri arasındaki birinciliğini de sürdürdü.
ASELSAN, Türkiye 500 listesinde 7 basamak yükselerek genel sıralamada 25'inci olurken, savunma sanayisinde faaliyet gösteren şirketler arasındaki birinciliğini de devam ettirdi.
Sıralamada, firmanın geçen yıl 13 milyar lirayı aşan net satışları etkili oldu. Liste belirlenirken net satışların yanı sıra faiz-vergi öncesi kar, aktif toplam, öz kaynak, karlılık ve ihracat gibi kriterler de değerlendirildi.
Kaynak: AA