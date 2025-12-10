Aselsan Genel Müdürü Akyol: Dünya yüzde 12 büyürken biz yüzde 29’a ulaştık

Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin yılın 9 ayında dolar bazında yüzde 29 büyüdüğünü, ihracatta ise yüzde 171 sözleşme artışı sağlandığını açıkladı.

Bloomberg HT’ye konuk olan Akyol, sektör ortalamasının üzerinde büyümenin devam edeceğini belirterek, Aselsan’ın 24 ülkede faaliyet gösterdiğini, 93 ülkeye ihracat yaptığını ve bu dönemde yüzde 171 ihracat sözleşmesi artışı sağladığını söyledi.

Akyol, savunma sanayinin genelinde de bu yıl ihracatın yüzde 30 arttığını, Avrupa’daki savunma harcamalarından daha fazla pay almak için yeni ortaklıklar geliştirdiklerini ve Macaristan ile imzalanan Yeni Ortak Girişim’in bu hedefin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

“Son iki yılda 280 milyon dolarlık altyapı yatırımı yaptık”

Akyol, Aselsan’ın küresel bilinirliğinin arttığını belirterek, şirketin operasyonel verimliliğini güçlendiren adımları şöyle özetledi:

* Son 2 yılda 280 milyon dolar değerinde yeni altyapı yatırımı

* Üretim kapasitesinde yüzde 40 artış

* Etkin finans yönetimi sayesinde yüzde 86 seviyesinde iyileşme

* İştiraklerden gelen net pozitif katkıyla kârlılığın artması

Yatırımların %50 artmasına rağmen borç seviyesinin azaldığını vurgulayan Akyol, “Net Borç/FAVÖK oranımız 0,50, dünya ortalamasının oldukça altında. Öz kaynak yapımız ve FAVÖK performansımız çok güçlü.” dedi.

Ar-Ge harcaması 9 ayda 925 milyon dolara ulaştı

Aselsan’a yönelik kurumsal talebin yükseldiğini belirten Akyol, şirketin Ar-Ge ağırlıklı yapısını şu sözlerle anlattı:

“Çalışanlarımızın yaklaşık yüzde 70’i beyaz yakalı. Sadece 9 ayda 925 milyon dolar Ar-Ge harcaması yaptık. Radarın çip seviyesinden elektro-optik sistemlere kadar altyapıya yatırım yapıyoruz. Kuantum alanında tasarımlarımız ortaya çıkmaya başladı. GAN tabanlı çiplerin tasarımını ve iştirakimiz aracılığıyla üretimini gerçekleştiriyoruz. Askeri çip üretim altyapısına sahibiz, ilk kuantum çip prototiplerimizi de ürettik.”

Akyol, Ankara’da 100 milyon doları aşan yatırım ile yeni bir yarı iletken seri üretim tesisinin kurulduğunu da açıkladı.

AESA radar, füze başlıkları, güvenlik ve sağlık teknolojileri gündemde

Aselsan’ın hava-hava muharebe kabiliyetine katkı sağlayan sistemlerde Baykar ile çalıştıklarını belirten Akyol, AESA radar, veri bağı ve füze arayıcı başlıkların Aselsan tarafından geliştirildiğini söyledi.

Kara ve kamu güvenliği projelerinde de ilerleme olduğunu belirten Akyol, “Kent güvenlik sistemleri, sınır güvenliği, demiryolu sinyalizasyonu ve tıbbi cihaz üretimi alanlarında aktif çalışıyoruz” dedi.

“Gelecek yıl 100’den fazla Çelik Kubbe sistemi teslim edeceğiz”

Akyol, şirketin üretim ve inovasyon odağındaki diğer planlarını ise şöyle özetledi:

* Dijital ve robotik üretim altyapısının devreye alınması

* Tedarik zincirinde önemli iyileşmeler

* İştiraklerde performans artışı

* Çelik Kubbe sisteminde gelecek yıl 100’den fazla teslimat hedefi

* Tıbbi cihaz alanında yeni bir marka hazırlığı

* 2026’da kalp-akciğer makinesi ve profesyonel OED cihazının piyasaya çıkması