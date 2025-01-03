ASELSAN ile Aziz Yıldırım'ın da dahil olduğu ortaklık arasında dev anlaşma!

Türkiye savunma sanayiinin devlerinden ASELSAN, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın sahibi olduğu DEARSAN Tersanesi’nin de aralarında bulunduğu DESAN-ÖZATA ortaklığıyla 210,1 milyon Euro tutarında sözleşme imzaladı.

ASELSAN’dan yapılan açıklamaya göre; anlaşma deniz platformalarına yönelik işbirliğini kapsıyor.

Sözleşmenin elektronik harp, radar, haberleşme, seyrüsefer, silah, elektro-optik ve sualtı sistemlerinin tedarikine dair olduğu ifade edildi.

ASELSAN açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

* ASELSAN ile DEARSAN-DESAN-ÖZATA İş Ortaklığı arasında deniz platformlarına yönelik; Elektronik Harp, Radar, Haberleşme, Seyrüsefer, Silah, Elektro-Optik ve Sualtı Sistemlerinin tedariki kapsamında toplam 210.1 Milyon Avro tutarında sözleşme imzalandı.

Sözleşme kapsamında teslimatların 2025 ile 2029 yılları arasında gerçekleştirileceği ifade edildi.

Aziz Yıldırım’ın sahibi olduğu ve Türk savunma sanayiinin ürettiği yerli gemi projeleriyle tanınan DEARSAN, projede DESAN ve ÖZATA ile birlikte yer alacak.

DEARSAN Tersanesi'nin faaliyet alanları

1980 yılında kurulan DEARSAN, İstanbul'da faaliyet gösteren bir tersane. DEARSAN Tersanesi; sahip olduğu, 126 m uzunluğundaki kızak, 15.341 m2 lik kapalı gemi inşa sahası, 15.870 m2 lik açık alanı ve 31.211m2 lik toplam alanı ile aynı zamanda muhtelif tipte dokuz adet gemi inşa etme yeteneğine sahip.

DEARSAN özel askeri gemilerin dizayn ve inşasında silah sistemleri entegrasyonu ile birlikte sağladığı servislerde ve ayrıca römorkörler, yakıt / kimyasal tankerler, hızlı yolcu feribotları gibi karmaşık ticari gemilerin inşasında uzmanlaştı.

DEARSAN Tersanesi kurulduğundan bu yana sayısız geminin inşa, fabrikasyon, onarım ve modifikasyonunu üstlendi.

Ayrıca, Türk Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyacı olan 16 adet ''Tuzla'' Sınıfı Karakol Botu’nun inşası belirlenmiş olan teslim takvimine uygun olarak sürdürülüyor.

57 metrelik ''Tuzla'' Sınıfı Karakol Bot’larının dizaynı DEARSAN tersanesi tarafından geliştirildi.

''Tuzla'' Sınıfı Karakol Botu, Türk Gemi İnşa Endüstrisi tarafından inşa edilen ilk savaş gemisi olmasına ek olarak, savunma sistemlerinin dizaynı ve üretimi Türk Savunma Sanayi tarafından karşılandı.