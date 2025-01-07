ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 139 milyon dolarlık anlaşma

ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında Kamu Güvenliği Haberleşme Sistemleri’nin tedarikine yönelik sözleşmeler imzalandı. ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, anlaşmanın toplam tutarının 139 milyon 282 bin 142,43 dolar olduğunu duyurdu.

Proje detayları ve teslimat takvimi

İmzalanan sözleşmeler kapsamında, ASELSAN tarafından geliştirilecek Kamu Güvenliği Haberleşme Sistemleri’nin teslimatları 2025-2028 yılları arasında gerçekleştirilecek. Proje, kamu güvenliği ve acil durum haberleşme altyapısının modernizasyonunu ve güvenli iletişim ihtiyacının karşılanmasını hedefliyor.

ASELSAN tarafından yapılan açıklamada, projenin Türkiye’nin savunma sanayisindeki yerli ve milli teknoloji hamlesine önemli katkılar sağlayacağı belirtildi.

ASELSAN’ın stratejik rolü

ASELSAN, Türkiye’nin savunma sanayisindeki öncü kuruluşlarından biri olarak, iletişim teknolojileri, savunma sistemleri ve güvenlik çözümleri alanında geliştirdiği projelerle dikkat çekiyor. Bu sözleşme ile ASELSAN, kamu güvenliği alanındaki altyapıyı güçlendirmeye yönelik adımlarını sürdürecek.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan anlaşma, ASELSAN’ın yerli ve milli üretim kapasitesini artırma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.