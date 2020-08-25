ASELSAN: İnce Cidarlı Rulman millileştirildi
ASELSAN, millileştirme çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini duyurdu.
ASELSAN, ihracat lisansına tabi olan ve yurt dışından yüksek miktarda alımını yapılan ince cidarlı rulmanın SDMResearch firması üzerinden millileştirildiğini açıkladı.
ASELSAN'ın twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Millileştirme çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. İhracat lisansına tabi ve yurt dışından yüksek miktarda alımını yaptığımız “İnce Cidarlı Rulman” SDMResearch firması üzerinden millileştirildi." denildi.