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ASELSAN: İnce Cidarlı Rulman millileştirildi

ASELSAN, millileştirme çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini duyurdu.

ASELSAN: İnce Cidarlı Rulman millileştirildi
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ASELSAN, ihracat lisansına tabi olan ve yurt dışından yüksek miktarda alımını yapılan ince cidarlı rulmanın SDMResearch firması üzerinden millileştirildiğini açıkladı.

ASELSAN'ın twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Millileştirme çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. İhracat lisansına tabi ve yurt dışından yüksek miktarda alımını yaptığımız “İnce Cidarlı Rulman”  SDMResearch firması üzerinden millileştirildi." denildi.

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