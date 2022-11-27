ASELSAN Konya, savunma sanayisinin üretim merkezi olmaya hazır

ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, 17 Aralık 2020’de 65 milyon dolar proje sermayesiyle kuruldu. Savunma sanayisi için özgün ürünlerin geliştirildiği ASELSAN Konya’da, 116’sı mühendis 286 personel istihdam ediliyor. ASELSAN’ın uzaktan komutalı silah sistemleri (UKSS) üretimlerinin aktarıldığı ASELSAN Konya’da, UKSS’lerin tedarik, üretim, entegrasyon, test ve kalite faaliyetleri yürütülüyor.

Türkiye’nin ihtiyacı olan çap ve kalibrelerde üretilen mevcut ürünlere ek olarak ihtiyaç olması halinde 75 milimetreye kadar namlu ve silah üretimi altyapısına sahip tesis, atışlı testlerin yapılmasına yönelik 200 metre kapalı atış alanını da bünyesinde barındırıyor.

Fabrikada kısa sürede geliştirilip üretilen “Milli Aselsan Konya Silahı (MAKS) T-35 Elektrik Tahrikli Otomatik Top, MAKS T-30 Elektrik Tahrikli Otomatik Top, MAKS T-30H Elektrik Tahrikli Otomatik Top, MAKS OBA-40H Otomatik Bomba Atar ve AKONS-L Silah Akıllandırma Sistemi” Türk savunma sanayisi ile dost ve müttefiklerin ürün gamına sunuldu.

Elektrik Tahrikli Otomatik Toplar (MAKS T-35, MAKS T-30 ve MAKS T-30H), çalışma sistemleri sayesinde aynı kalibre toplarla kıyaslandığında, ağırlık, boyut, güvenilirlik ve kontrol edilebilirlik özellikleriyle öne çıkan yeni nesil silahlar arasında ön plana çıkıyor.

Her alanda katkı sunacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Konya, savunma sanayisinde diğer alanlara da katkıda bulunabilecek önemli bir altyapıya sahip. İleride turbo şarj üniteleri, şanzıman, diferansiyel ve motor konularında birçok ürün gamı çerçevesinde Türkiye’de askeri ve sivil araçlara hizmet edecek şekilde gündeme gelmesi söz konusu” dedi.