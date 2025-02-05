ASELSAN Umman ofisini açtı: Körfez ülkeleriyle iş birliği güçleniyor

Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden ASELSAN, Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki varlığını güçlendirme hedefi doğrultusunda Umman’ın başkenti Muskat’ta yeni ofisini açtı.

Açılış törenine Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye'nin Muskat Büyükelçisi Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci katıldı.

ASELSAN’ın küresel genişleme stratejisi

ASELSAN’ın Umman ofisi, şirketin Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Ürdün'deki mevcut ofis ve iştiraklerine ek olarak Körfez bölgesinde daha güçlü bir varlık oluşturmasını sağlayacak. Şirket, bölgedeki ülkelerle bilgi paylaşımı, teknoloji transferi ve savunma sanayi iş birlikleri konusunda yeni fırsatlar yaratmayı hedefliyor.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, yeni ofisin stratejik önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu genişleme, Körfez bölgesinde gelişmiş savunma çözümleri sağlamaya ve ortaklıkları geliştirmeye olan bağlılığımızın bir kanıtıdır. Muskat ofisimiz pazarlama ve ticaret konularına odaklanacak. ASELSAN teknolojilerinin geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti ve kapsamlı satış sonrası destek sağlanmasıyla, Umman’ın yanı sıra komşu ülkelerin güvenliğine ve teknolojik ilerlemesine katkıda bulunacağız."

Türkiye-Umman savunma iş birliği güçlenecek

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ise açılış töreninde yaptığı konuşmada, ASELSAN’ın bölgedeki büyümesinin Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğini belirtti:

"Türk savunma sanayii, son yıllarda geliştirdiği teknolojiler ve artan ihracat kapasitesiyle küresel anlamda dikkat çekici bir başarıya imza attı. Açılan bu yeni ofisin, Körfez bölgesi ile bağlarımızı derinleştirme kararlılığımızı yansıtan önemli bir adım olduğunu değerlendiriyorum. Türkiye ile Umman arasındaki iş birliği artarak devam edecek."

ASELSAN’ın Umman’daki varlığı, bölgesel savunma sanayii projelerinin gelişmesine ve teknolojik iş birliklerinin artmasına katkı sağlayacak. Şirketin, bu genişleme hamlesiyle ihracat odaklı büyüme stratejisini daha da ileriye taşıması bekleniyor.