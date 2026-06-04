ASELSAN ve Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 271 milyon dolarlık sözleşme

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ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında radar sistemleri ve kamu güvenliği haberleşme altyapılarının tedarikine ilişkin toplam değeri 271 milyon 454 bin 294 dolar olan yeni sözleşmeler imzalandı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, söz konusu anlaşmalara ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamada, "ASELSAN ile SSB arasında radar ve kamu güvenliği haberleşme sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 271 milyon 454 bin 294 dolar olan sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026 ile 2033 yılları arasında gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Anlaşmalar kapsamında radar ve haberleşme sistemlerinin teslimatlarının 2026-2033 yılları arasında tamamlanması planlanıyor.