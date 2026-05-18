ASELSAN teknolojilerini EFES 2026 Tatbikatında sergiledi

Türk Silahlı Kuvvetleri koordinasyonunda düzenlenen ve uluslararası askeri tatbikatlar arasında yer alan EFES 2026 Tatbikatı, Türk savunma sanayisinin güncel kabiliyetlerini ortaya koydu. Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen savunma sanayii sergisinin katılımcıları arasında yer alan ASELSAN, geliştirdiği ileri teknoloji çözümlerini askeri heyetlere sundu.

Şirket, tatbikat alanındaki standında yeni nesil savunma sistemlerini sergilerken, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde aktif olarak kullanılan ürünlerinin operasyonel etkinliğini de sahada test etti. ASELSAN, geçmiş yıllarda düzenlenen operasyonel organizasyonlarda da farklı teknolojileriyle yer almıştı.

Kocatepe muharebe yönetim sistemi ilk kez kullanıldı

Dünya genelinden askeri delegasyonların takip ettiği tatbikatta, ASELSAN tarafından geliştirilen KOCATEPE Muharebe Yönetim Sistemi ilk kez askeri operasyon senaryolarında uygulandı. KOCATEPE sistemi, komuta kademesine ve harekat merkezi personeline muharebe sahasının her seviyesinde kapsamlı bir operasyonel resim sağladı. Sistem, yüksek dayanıklılık ve entegre görev performansı ile modern muharebe alanlarının ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyor. Farklı unsurlarla koordineli şekilde çalışan bu teknolojiler, savunma sanayisinin ulaştığı teknik seviyeyi gösteriyor.

Çelik Kubbe bileşenleri ve yeni nesil ASELSAN teknolojileri

Tatbikat alanında kurulan ASELSAN standında, hava savunma ve insansız sistemler alanındaki teknolojik ürünler sergileniyor. Bu kapsamda KORKUT-25 Hava Savunma Sistemi, KILIÇ Otonom Sualtı Araçları, elektro-optik sistemler ve ÇELİK KUBBE mimarisinin kritik unsurları katılımcılara tanıtıldı.

Parçacıklı mühimmat atma yeteneğine sahip olan KORKUT-35 Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi, insansız hava araçları ve füzelere karşı gece ile gündüz şartlarında koruma sağlıyor. Elektronik harp şartlarına karşı dirençli yapıya sahip olan ARTSoft MAESTRO güvenli mesajlaşma ve canlı video haberleşme yazılımı da tatbikat esnasında veri akışını yönetti.

Otuzdan fazla savunma sistemi sahada görev aldı

EFES 2026 Tatbikatı süresince, şirketin geliştirdiği otuzdan fazla entegre teknoloji ürünü sahada aktif performans gösterdi. Bu sistemler arasında ACAR İHA Tespit Radarı, MİLKED Kara Konuşlu Elektronik Destek Sistemi, Modernize Çekili Topçu Sistemi, KALKAN Hava Savunma Radarı ve SERHAT Havan Tespit Radarı yer aldı.

Ayrıca ASELPOD Elektro-Optik Hedefleme Sistemi, İHTAR Anti-İHA Sistemi ile ÇELİK KUBBE mimarisinin kritik bileşenleri olan SİPER ve HİSAR hava savunma sistemleri de operasyonel senaryolara dahil edildi. Entegre edilen bu ileri teknoloji ürünlerinin, savunma sanayii sektörünün yıllık ihracat ve ciro büyüme trendini orta vadede yukarı yönlü destekleyeceği öngörülüyor.