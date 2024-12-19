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ASELSAN'dan 11,4 milyon dolarlık ihracat anlaşması

ASELSAN, Asya-Pasifik bölgesindeki müşterileriyle radar, dost-düşman tanıma ve haberleşme sistemleri ihracatına yönelik 11,4 milyon dolarlık satış sözleşmeleri imzaladı. Bu anlaşma, şirketin uluslararası savunma sanayi pazarındaki etkinliğini daha da güçlendirecek.

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Türk savunma sanayi devi ASELSAN, Asya-Pasifik bölgesindeki müşterileriyle 11,4 milyon ABD doları tutarında yeni satış sözleşmeleri imzaladığını duyurdu.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, sözleşmelerin radar, dost-düşman tanıma ve haberleşme sistemlerinin ihracatını kapsadığı belirtildi.

Savunma sanayiinde küresel büyüme

ASELSAN, uluslararası pazarlardaki varlığını artırmaya devam ediyor. Asya-Pasifik bölgesine yapılan bu ihracatla şirket, ileri teknolojiye dayalı savunma sistemlerinin küresel pazarındaki etkinliğini daha da güçlendirecek.